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В Афганистане запретили использовать автомобили в качестве такси
В Афганистане запретили использовать автомобили в качестве такси - 08.04.2025, ПРАЙМ
В Афганистане запретили использовать автомобили в качестве такси
Владельцам личных легковых автомобилей в Афганистане запретили нелегально использовать их в качестве такси и подрабатывать частным извозом, сообщил афганский... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T06:47+0300
2025-04-08T06:47+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Владельцам личных легковых автомобилей в Афганистане запретили нелегально использовать их в качестве такси и подрабатывать частным извозом, сообщил афганский государственный телеканал RTA.
В распоряжении Главного управления дорожного движения МВД Афганистана указано, что "ни один быстроходный личный легковой автомобиль больше не сможет нелегально использоваться в качестве такси в Кабуле и провинциях".
"Те, кто хочет использовать свои автомобили в качестве такси, обязаны их зарегистрировать в управлении дорожного движения и получить соответствующую лицензию", - приводит RTA выдержку из распоряжения, принятого "для наведения законного порядка и нормализации управления дорожным движением". Нарушителям нововведения грозит крупный штраф.
По данным телеканала, по улицам афганских городов колесят тысячи личных автомобилей, водители которых стремятся подзаработать частным извозом, чтобы свести концы с концами. Многие их них не могут зарегистрироваться таксистами официально, так как стоимость лицензии им не по карману. Помимо этого в случае принятия решения о легальной регистрации транспортного средства в качестве машины для извоза, хозяину придется перекрасить ее в бело-голубой цвет, что также стоит больших денег.
Закон о перекраске такси из желтого в бело-голубой цвета был принят в Афганистане еще в мае 2023 года. Эта мера была введена для соответствия положениям Венской конвенции о дорожном движении 1973 года, участником которой является Афганистан. По мнению руководства управления, желтый цвет, в который были ранее окрашены афганские такси, там не значится, а поэтому был выбран один из "правильных" цветов.
Однако до настоящего времени еще далеко не все автомобили такси в Афганистане перекрашены в нужные цвета из-за тяжелого экономического положения их владельцев, которые в основном покупают ввезенные в страну с вторичных рынков соседних государств старые машины.
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Бизнес, Экономика, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, МОСКВА, МВД
В Афганистане запретили использовать автомобили в качестве такси
RTA: в Афганистане запретили нелегально использовать автомобили в качестве такси
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Владельцам личных легковых автомобилей в Афганистане запретили нелегально использовать их в качестве такси и подрабатывать частным извозом, сообщил афганский государственный телеканал RTA.
В распоряжении Главного управления дорожного движения МВД Афганистана указано, что "ни один быстроходный личный легковой автомобиль больше не сможет нелегально использоваться в качестве такси в Кабуле и провинциях".
"Те, кто хочет использовать свои автомобили в качестве такси, обязаны их зарегистрировать в управлении дорожного движения и получить соответствующую лицензию", - приводит RTA выдержку из распоряжения, принятого "для наведения законного порядка и нормализации управления дорожным движением". Нарушителям нововведения грозит крупный штраф.
По данным телеканала, по улицам афганских городов колесят тысячи личных автомобилей, водители которых стремятся подзаработать частным извозом, чтобы свести концы с концами. Многие их них не могут зарегистрироваться таксистами официально, так как стоимость лицензии им не по карману. Помимо этого в случае принятия решения о легальной регистрации транспортного средства в качестве машины для извоза, хозяину придется перекрасить ее в бело-голубой цвет, что также стоит больших денег.
Закон о перекраске такси из желтого в бело-голубой цвета был принят в Афганистане еще в мае 2023 года. Эта мера была введена для соответствия положениям Венской конвенции о дорожном движении 1973 года, участником которой является Афганистан. По мнению руководства управления, желтый цвет, в который были ранее окрашены афганские такси, там не значится, а поэтому был выбран один из "правильных" цветов.
Однако до настоящего времени еще далеко не все автомобили такси в Афганистане перекрашены в нужные цвета из-за тяжелого экономического положения их владельцев, которые в основном покупают ввезенные в страну с вторичных рынков соседних государств старые машины.