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ЦБ объяснил, почему нельзя размораживать заблокированные западные активы

ЦБ объяснил, почему нельзя размораживать заблокированные западные активы - 08.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ объяснил, почему нельзя размораживать заблокированные западные активы

Заблокированные в качестве зеркальных мер западные активы ни в коем случае нельзя размораживать, пока не будет достаточных для этого оснований, заявила глава... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T11:12+0300

2025-04-08T11:12+0300

2025-04-08T11:12+0300

банк россии

финансы

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Заблокированные в качестве зеркальных мер западные активы ни в коем случае нельзя размораживать, пока не будет достаточных для этого оснований, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. "Мы приняли сразу зеркальные ответные меры, и в сопоставимых суммах были заморожены активы, правда, у нас не было государственных активов, в основном частных компаний и частных лиц. И действительно, какая-то часть этих активов была продана, но все-таки не массово, потому что принимались решения точечно правительственной комиссии в тех случаях, когда это было необходимо для развития производственной базы предприятий", - сказала глава регулятора на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме. По ее словам, отраслевые ведомства дают обоснования такой продаже, при этом часть денег уходит в бюджет. "Я думаю, что, наверное, такую "ответность" и нужно оставлять, аккуратно относиться, ни в коем случае не размораживать эти активы до того, как для этого появятся основания", - подчеркнула она. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20250403/tsfa-856341112.html

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финансы, эльвира набиуллина