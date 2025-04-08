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Британские инвесторы вложили $2,3 миллиарда в компании Северной Америки
Британские инвесторы вложили $2,3 миллиарда в компании Северной Америки - 08.04.2025, ПРАЙМ
Британские инвесторы вложили $2,3 миллиарда в компании Северной Америки
Британские инвесторы вложили 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (2,3 миллиарда долларов) в акции компаний Северной Америки за несколько недель до того, как... | 08.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Британские инвесторы вложили 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (2,3 миллиарда долларов) в акции компаний Северной Америки за несколько недель до того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, вызвавших обвал на фондовом рынке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные инвестиционной платформы Calastone. "Инвесторы из Великобритании вложили 1,8 миллиарда фунтов (2,3 миллиарда долларов) в североамериканские фонды акций, в основном ориентированные на рынок США", - говорится в сообщении агентства. По словам аналитиков, сезонный интерес к акциям в марте, в частности, объясняется тем, что инвесторы стараются воспользоваться налоговыми льготами перед окончанием британского финансового года 5 апреля. При этом, по словам главы отдела глобальных рынков Calastone Эдварда Глина, активность британских инвесторов в марте резко контрастировала с общими тенденциями на мировых рынках: тогда как глобальный капитал активно перераспределялся из американских активов в пользу Европы и Великобритании, интерес британцев к фондовому рынку США, наоборот, усилился. Биржи США в конце первой недели после объявления Трампа о введении "взаимных" пошлин закрылись падением основных индексов на 5,5%. Профильные издания оценивают потери рынков за два дня действия тарифов как крупнейшие в истории - 6,6 триллиона долларов. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
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рынки, акции, торги, сша, великобритания
Экономика, Рынки, Акции, Торги, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Британские инвесторы вложили $2,3 миллиарда в компании Северной Америки
Британские инвесторы вложили $2,3 миллиарда в акции компаний Северной Америки
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Британские инвесторы вложили 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (2,3 миллиарда долларов) в акции компаний Северной Америки за несколько недель до того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, вызвавших обвал на фондовом рынке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные инвестиционной платформы Calastone.
"Инвесторы из Великобритании вложили 1,8 миллиарда фунтов (2,3 миллиарда долларов) в североамериканские фонды акций, в основном ориентированные на рынок США", - говорится в сообщении агентства.
По словам аналитиков, сезонный интерес к акциям в марте, в частности, объясняется тем, что инвесторы стараются воспользоваться налоговыми льготами перед окончанием британского финансового года 5 апреля.
При этом, по словам главы отдела глобальных рынков Calastone Эдварда Глина, активность британских инвесторов в марте резко контрастировала с общими тенденциями на мировых рынках: тогда как глобальный капитал активно перераспределялся из американских активов в пользу Европы и Великобритании, интерес британцев к фондовому рынку США, наоборот, усилился.
Биржи США в конце первой недели после объявления Трампа о введении "взаимных" пошлин закрылись падением основных индексов на 5,5%. Профильные издания оценивают потери рынков за два дня действия тарифов как крупнейшие в истории - 6,6 триллиона долларов.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
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