https://1prime.ru/20250408/aktsii-856487116.html

Российский рынок акций продемонстрировал рост

Российский рынок акций продемонстрировал рост - 08.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продемонстрировал рост

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,61%, следует из данных Московской биржи. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T18:56+0300

2025-04-08T18:56+0300

2025-04-08T18:56+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,61%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,61% - до 2 746,41 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,46%, до 1 012,33 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,47% - до 1 090,21 пункта.

https://1prime.ru/20250407/aktsii-856450990.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций