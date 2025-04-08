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Бельгия потеряла статус мирового алмазного центра, заявил глава "Алросы"

Бельгия потеряла статус мирового алмазного центра, заявил глава "Алросы" - 08.04.2025, ПРАЙМ

Бельгия потеряла статус мирового алмазного центра, заявил глава "Алросы"

Бельгия уже не является мировым алмазным центром из-за ограничений стран ЕС против российских алмазов, заявил гендиректор "Алросы" Павел Маринычев. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T14:54+0300

2025-04-08T14:54+0300

2025-04-08T14:55+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Бельгия уже не является мировым алмазным центром из-за ограничений стран ЕС против российских алмазов, заявил гендиректор "Алросы" Павел Маринычев. "Санкции – это всегда палка о двух концах, и вот второй конец, на мой взгляд, важнее и сложнее. Дело в том, что "Алроса" – это более 25% поставок мирового рынка алмазов. Попытка ограничить эти поставки, конечно, разбалансирует весь мировой рынок. И это тоже является одним из факторов, по которому мы видим кризисные явления на мировом рынке сейчас", – сказал он в интервью телеканалу "Якутия 24". Нарушение баланса на рынке отрицательно сказывается на всех его участниках, подчеркнул Маринычев. "Возьмите, например, Бельгию, которая ранее являлась мировым алмазным центром. Сейчас она уже настолько важным игроком не является, потому что как раз страны ЕС активнее всего пробуют ограничить нашу продукцию. Но кто от этого страдает? Точно не только "Алроса", но и те люди, которые этим уже занимались в Антверпене (бельгийский город, который считался мировым центром алмазного бизнеса – ред.)", – сказал топ-менеджер. "Алроса" в связи с этим "перенаправляет свои потоки туда, где это возможно и ее ждут", у компании это получается, добавил Маринычев. ЕС в сотрудничестве со странами "Большой семерки" запретил прямой импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Западные страны с 1 марта того же года начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. "Алроса" – крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.

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алроса, бельгия, алмазы, рынок