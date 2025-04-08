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Apple отправила в США пять самолетов с iPhone

Apple отправила в США пять самолетов с iPhone - 08.04.2025, ПРАЙМ

Apple отправила в США пять самолетов с iPhone

Корпорация Apple за последнюю неделю марта отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими продуктами, сообщил изданию Times of India... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T06:04+0300

2025-04-08T06:04+0300

2025-04-08T06:04+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – ПРАЙМ. Корпорация Apple за последнюю неделю марта отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими продуктами, сообщил изданию Times of India высокопоставленный индийский чиновник. Как отмечает издание, срочные поставки были сделаны, чтобы избежать вступившего в силу 5 апреля нового 10%-ного взаимного тарифа, введенного администрацией президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. "Источники сообщили, что Apple в настоящее время не планирует повышать розничные цены в Индии или на других рынках, несмотря на тарифы. Чтобы смягчить последствия, компания быстро переместила запасы из производственных центров в Индии и Китае в США, хотя этот период обычно является сезоном медленной отгрузки", - отмечает издание. Как сообщил один из источников издания, это накопление запасов позволит Apple временно поддерживать текущие цены. Ранее агентство Рейтер сообщило, что новые пошлины США могут привести к росту цен на на iPhone на 43%. Причиной этого может стать тариф в 54%, наложенный Трампом на импорт США из Китая, где производятся большинство устройств Apple.

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бизнес, технологии, сша, индия, китай, дональд трамп, apple