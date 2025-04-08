https://1prime.ru/20250408/avangard-856480151.html
"Самая быстрая в истории". Ракета РФ наводит на Запад мистический ужас
"Самая быстрая в истории". Ракета РФ наводит на Запад мистический ужас - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Самая быстрая в истории". Ракета РФ наводит на Запад мистический ужас
ВС РФ располагают ракетным комплексом "Авангард", способным развивать фантастическую скорость и обходить все мыслимые системы защиты. Этот комплекс представляет | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T15:59+0300
2025-04-08T15:59+0300
2025-04-08T16:00+0300
вооружения
запад
комплекс "авангард"
экспертное мнение
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. ВС РФ располагают ракетным комплексом "Авангард", способным развивать фантастическую скорость и обходить все мыслимые системы защиты. Этот комплекс представляет угрозу для всех стран западного мира, утверждается в публикации французского издания L-FRII.Как отмечают авторы материала, "эта ракета является самой быстрой в истории, и это необратимо представляет угрозу для Соединенных Штатов, Франции и западных стран".При этом особо подчеркивается, что гиперзвуковой боевой блок "Авангард", запускаемый с помощью баллистической ракеты, обладает не только фантастической скоростью, в 27 превышающей скорость звука, но также и исключительной маневренностью. Следовательно, он "не по зубам" ни одной из известных на сегодняшний день западных систем ПРО, включая распиаренные HAAD и Aegis, утверждается в статье.Также в материале сообщается, что "Авангард, прежде чем его ввели в эксплуатацию, был подвергнут многочисленным испытаниям.Впервые о создании в РФ комплекса "Авангард" сообщил российский президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию весной 2018 года. Летом того же года в стране был начат серийный выпуск этого комплекса.
https://1prime.ru/20250328/raketa-856194637.html
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запад, комплекс "авангард", экспертное мнение
Вооружения, ЗАПАД, комплекс "Авангард", экспертное мнение
"Самая быстрая в истории". Ракета РФ наводит на Запад мистический ужас
L-FRII: российский ракетный комплекс "Авангард" представляет угрозу для Запада
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ.
ВС РФ располагают ракетным комплексом "Авангард", способным развивать фантастическую скорость и обходить все мыслимые системы защиты. Этот комплекс представляет угрозу для всех стран западного мира, утверждается в публикации французского издания L-FRII
.
Как отмечают авторы материала, "эта ракета является самой быстрой в истории, и это необратимо представляет угрозу для Соединенных Штатов, Франции и западных стран".
При этом особо подчеркивается, что гиперзвуковой боевой блок "Авангард", запускаемый с помощью баллистической ракеты, обладает не только фантастической скоростью, в 27 превышающей скорость звука, но также и исключительной маневренностью. Следовательно, он "не по зубам" ни одной из известных на сегодняшний день западных систем ПРО, включая распиаренные HAAD и Aegis, утверждается в статье.
Также в материале сообщается, что "Авангард, прежде чем его ввели в эксплуатацию, был подвергнут многочисленным испытаниям.
Убийца авианосцев. На Западе встревожились из-за новой китайской ракеты
Впервые о создании в РФ комплекса "Авангард" сообщил российский президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию весной 2018 года. Летом того же года в стране был начат серийный выпуск этого комплекса.