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Водителей озадачили новым видом автоподстав - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Водителей озадачили новым видом автоподстав
Водителей озадачили новым видом автоподстав - 08.04.2025, ПРАЙМ
Водителей озадачили новым видом автоподстав
Автоподставы с появлением массового автострахования ушли в прошлое, но не окончательно - некоторые их виды по-прежнему не редкость на дорогах, более, того,... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T02:02+0300
2025-04-08T02:02+0300
авто
дмитрий безделин
европейская юридическая служба
гибдд
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Автоподставы с появлением массового автострахования ушли в прошлое, но не окончательно - некоторые их виды по-прежнему не редкость на дорогах, более, того, аферисты придумывают новые, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.Одна из относительно новых схем - мошенники подставляют под “удар” не машину, не себя, а гаджет. Они орудуют на перекрестках или пешеходных переходах, где автомобили притормаживают, держа в руках телефон или планшет. Затем имитирует удар или легко задевает чужое авто устройством, которое заранее разбито. После этого вымогают деньги, давя на жалость и чувство вины.Никуда не делись и распространенные ранее схемы с ущербом, якобы нанесенным чужой машине или травмами, которые получил “пострадавший”. Алгоритм здесь один - запугать жертву, а затем предложить ей решить вопрос “на месте”.Так ни в коем случае не следует делать, советует Безделин. “Во-первых, в машине нужно иметь видеорегистратор - это ваш первый помощник в подобных случаях. Во-вторых, необходимо оформить ДТП в соответствии с законом, так как все договоры могут стать основанием для манипулирования со стороны мошенников. Например, тот может вымогать деньги за то, что водитель не сообщил в ГИБДД о случившимся и якобы скрылся с места ДТП”, - пояснил он.По его словам, следует остановить (или не трогать с места) транспортное средство; включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Затем следует освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе на фото и видео первоначальную ситуацию. По возможности необходимо записать сведения об очевидцах ДТП. После этого нужно позвонить в ГИБДД и сообщить о случившемся ДТП, а также сообщить о мошеннических действиях со стороны пешехода или автомобилиста.Не нужно нервничать, спешить, подписывать какие-либо документы, не изучив их. ДТП - если это действительно оно - уже свершилось и теперь важно действовать с холодной головой. По возможности лучше воспользоваться помощью юриста, заключил Безделин.
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авто, дмитрий безделин, европейская юридическая служба, гибдд
Авто, Дмитрий Безделин, Европейская юридическая служба, ГИБДД
02:02 08.04.2025
 
Водителей озадачили новым видом автоподстав

Юрист Безделин: в подставах участвуют не только машины и аферисты, но и гаджеты

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Автоподставы с появлением массового автострахования ушли в прошлое, но не окончательно - некоторые их виды по-прежнему не редкость на дорогах, более, того, аферисты придумывают новые, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.
Одна из относительно новых схем - мошенники подставляют под “удар” не машину, не себя, а гаджет. Они орудуют на перекрестках или пешеходных переходах, где автомобили притормаживают, держа в руках телефон или планшет. Затем имитирует удар или легко задевает чужое авто устройством, которое заранее разбито. После этого вымогают деньги, давя на жалость и чувство вины.
Никуда не делись и распространенные ранее схемы с ущербом, якобы нанесенным чужой машине или травмами, которые получил “пострадавший”. Алгоритм здесь один - запугать жертву, а затем предложить ей решить вопрос “на месте”.
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Так ни в коем случае не следует делать, советует Безделин.
“Во-первых, в машине нужно иметь видеорегистратор - это ваш первый помощник в подобных случаях. Во-вторых, необходимо оформить ДТП в соответствии с законом, так как все договоры могут стать основанием для манипулирования со стороны мошенников. Например, тот может вымогать деньги за то, что водитель не сообщил в ГИБДД о случившимся и якобы скрылся с места ДТП”, - пояснил он.
По его словам, следует остановить (или не трогать с места) транспортное средство; включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Затем следует освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе на фото и видео первоначальную ситуацию. По возможности необходимо записать сведения об очевидцах ДТП. После этого нужно позвонить в ГИБДД и сообщить о случившемся ДТП, а также сообщить о мошеннических действиях со стороны пешехода или автомобилиста.
Не нужно нервничать, спешить, подписывать какие-либо документы, не изучив их. ДТП - если это действительно оно - уже свершилось и теперь важно действовать с холодной головой. По возможности лучше воспользоваться помощью юриста, заключил Безделин.
 
АвтоДмитрий БезделинЕвропейская юридическая службаГИБДД
 
 
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