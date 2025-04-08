https://1prime.ru/20250408/avto-856449684.html

Водителей озадачили новым видом автоподстав

Водителей озадачили новым видом автоподстав - 08.04.2025, ПРАЙМ

Водителей озадачили новым видом автоподстав

Автоподставы с появлением массового автострахования ушли в прошлое, но не окончательно - некоторые их виды по-прежнему не редкость на дорогах, более, того,... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T02:02+0300

2025-04-08T02:02+0300

2025-04-08T02:02+0300

авто

дмитрий безделин

европейская юридическая служба

гибдд

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Автоподставы с появлением массового автострахования ушли в прошлое, но не окончательно - некоторые их виды по-прежнему не редкость на дорогах, более, того, аферисты придумывают новые, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.Одна из относительно новых схем - мошенники подставляют под “удар” не машину, не себя, а гаджет. Они орудуют на перекрестках или пешеходных переходах, где автомобили притормаживают, держа в руках телефон или планшет. Затем имитирует удар или легко задевает чужое авто устройством, которое заранее разбито. После этого вымогают деньги, давя на жалость и чувство вины.Никуда не делись и распространенные ранее схемы с ущербом, якобы нанесенным чужой машине или травмами, которые получил “пострадавший”. Алгоритм здесь один - запугать жертву, а затем предложить ей решить вопрос “на месте”.Так ни в коем случае не следует делать, советует Безделин. “Во-первых, в машине нужно иметь видеорегистратор - это ваш первый помощник в подобных случаях. Во-вторых, необходимо оформить ДТП в соответствии с законом, так как все договоры могут стать основанием для манипулирования со стороны мошенников. Например, тот может вымогать деньги за то, что водитель не сообщил в ГИБДД о случившимся и якобы скрылся с места ДТП”, - пояснил он.По его словам, следует остановить (или не трогать с места) транспортное средство; включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Затем следует освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе на фото и видео первоначальную ситуацию. По возможности необходимо записать сведения об очевидцах ДТП. После этого нужно позвонить в ГИБДД и сообщить о случившемся ДТП, а также сообщить о мошеннических действиях со стороны пешехода или автомобилиста.Не нужно нервничать, спешить, подписывать какие-либо документы, не изучив их. ДТП - если это действительно оно - уже свершилось и теперь важно действовать с холодной головой. По возможности лучше воспользоваться помощью юриста, заключил Безделин.

https://1prime.ru/20250405/avto-856409418.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, дмитрий безделин, европейская юридическая служба, гибдд