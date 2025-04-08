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"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС - 08.04.2025, ПРАЙМ
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"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС
"Роскосмос" и НАСА обсудили сотрудничество, в том числе развитие пилотируемых программ на орбите после МКС и лунную программу, сообщил глава госкорпорации... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:35+0300
2025-04-08T12:35+0300
технологии
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наса
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - ПРАЙМ. "Роскосмос" и НАСА обсудили сотрудничество, в том числе развитие пилотируемых программ на орбите после МКС и лунную программу, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. "У нас была довольно открытая дискуссия вчера, 1,5 часа мы обсуждали планы "Роскосмоса", НАСА, касающиеся развития орбитального космоса после МКС, планы развития лунной программы", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту. В экипаж вошли российские космонавты Сергеей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким. Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11.58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал". Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
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технологии, россия, мкс, наса, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, МКС, НАСА, Роскосмос
12:35 08.04.2025
 
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС

Баканов: "Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС

© РИА Новости . Нина Падалко | Перейти в медиабанкСтенд "Роскосмоса" на Dubai Airshow-2023
Стенд Роскосмоса на Dubai Airshow-2023 - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Нина Падалко
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - ПРАЙМ. "Роскосмос" и НАСА обсудили сотрудничество, в том числе развитие пилотируемых программ на орбите после МКС и лунную программу, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
"У нас была довольно открытая дискуссия вчера, 1,5 часа мы обсуждали планы "Роскосмоса", НАСА, касающиеся развития орбитального космоса после МКС, планы развития лунной программы", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.
В экипаж вошли российские космонавты Сергеей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким.
Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11.58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".
Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
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