https://1prime.ru/20250408/bakanov-856469852.html
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС
"Роскосмос" и НАСА обсудили сотрудничество, в том числе развитие пилотируемых программ на орбите после МКС и лунную программу, сообщил глава госкорпорации... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:35+0300
2025-04-08T12:35+0300
2025-04-08T12:35+0300
технологии
россия
мкс
наса
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/17/842271793_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ffca3dde45c52f61958af136dc138036.jpg
БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - ПРАЙМ. "Роскосмос" и НАСА обсудили сотрудничество, в том числе развитие пилотируемых программ на орбите после МКС и лунную программу, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. "У нас была довольно открытая дискуссия вчера, 1,5 часа мы обсуждали планы "Роскосмоса", НАСА, касающиеся развития орбитального космоса после МКС, планы развития лунной программы", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту. В экипаж вошли российские космонавты Сергеей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким. Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11.58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал". Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
https://1prime.ru/20250206/roskosmos-854721686.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/17/842271793_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_a8077895f43e18c681b304a01c734873.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, мкс, наса, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, МКС, НАСА, Роскосмос
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС
Баканов: "Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС
БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - ПРАЙМ. "Роскосмос" и НАСА обсудили сотрудничество, в том числе развитие пилотируемых программ на орбите после МКС и лунную программу, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
"У нас была довольно открытая дискуссия вчера, 1,5 часа мы обсуждали планы "Роскосмоса", НАСА, касающиеся развития орбитального космоса после МКС, планы развития лунной программы", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.
В экипаж вошли российские космонавты Сергеей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким.
Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11.58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".
Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса"