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Состояние Маска опустилось ниже отметки в 300 миллиардов долларов

Состояние Маска опустилось ниже отметки в 300 миллиардов долларов - 08.04.2025, ПРАЙМ

Состояние Маска опустилось ниже отметки в 300 миллиардов долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска, владельца компаний Tesla и SpaceX, опустилось ниже отметки в 300 миллиардов долларов впервые с ноября,... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T08:52+0300

2025-04-08T08:52+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Состояние американского предпринимателя Илона Маска, владельца компаний Tesla и SpaceX, опустилось ниже отметки в 300 миллиардов долларов впервые с ноября, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). "Состояние главы Tesla Inc. Илона Маска опустилось ниже отметки в 300 миллиардов долларов впервые с ноября... В понедельник Маск потерял 4,4 миллиарда долларов после того, как акции Tesla продолжили падение, в результате чего его общее состояние составило 297,8 миллиарда долларов", - пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные индекса. Акции Tesla дешевели три торговые сессии подряд, суммарно за это время стоимость бумаг опустилась на 17,5%. На мировых рынках отмечалась масштабная распродажа, которая привела как к падению стоимости акций, так и удешевлению нефти, золота и меди. Уход инвесторов от риска был связан с тем, что президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп при этом пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер. Риски торговой войны усилили опасения за перспективы мировой экономики и торговли. Своего пикового значения состояние Маска достигало в декабре прошлого года - тогда оно составляло 486 миллиардов долларов. С начала года показатель снизился на 135 миллиардов, или на 31,1%, свидетельствуют данные BBI.

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мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, tesla, spacex, госсовет