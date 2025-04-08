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Цены на бензин Аи-92 в России вернулись к росту - 08.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250408/benzin-856475631.html
Цены на бензин Аи-92 в России вернулись к росту
Цены на бензин Аи-92 в России вернулись к росту - 08.04.2025, ПРАЙМ
Цены на бензин Аи-92 в России вернулись к росту
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже во вторник вернулась к росту после снижения в течение двух торговых сессий, при этом марка Аи-95 и дизельное... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T14:32+0300
2025-04-08T14:32+0300
экономика
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже во вторник вернулась к росту после снижения в течение двух торговых сессий, при этом марка Аи-95 и дизельное топливо продолжили дешеветь, следует из материалов торгов. Тонна бензина Аи-92 за торговый день подорожала на 0,52% - до 50 560 рублей. В то же время цена на марку Аи-95 снизилась на 0,87% - до 56 963 рублей за тонну. Дизтопливо во вторник подешевело на 0,68% - до 60 425 рублей за тонну. Авиакеросин вырос в цене на 2,86% - до 75 562 рублей за тонну. Стоимость мазута упала на 6,74%, до 24 465 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 4,88%, до 16 479 рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он. Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
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санкт-петербургская биржа, цены
Экономика, Санкт-Петербургская биржа, цены
14:32 08.04.2025
 
Цены на бензин Аи-92 в России вернулись к росту

Данные торгов: биржевая цена на бензин Аи-92 в РФ вернулась к росту

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже во вторник вернулась к росту после снижения в течение двух торговых сессий, при этом марка Аи-95 и дизельное топливо продолжили дешеветь, следует из материалов торгов.
Тонна бензина Аи-92 за торговый день подорожала на 0,52% - до 50 560 рублей. В то же время цена на марку Аи-95 снизилась на 0,87% - до 56 963 рублей за тонну.
Дизтопливо во вторник подешевело на 0,68% - до 60 425 рублей за тонну.
Авиакеросин вырос в цене на 2,86% - до 75 562 рублей за тонну. Стоимость мазута упала на 6,74%, до 24 465 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 4,88%, до 16 479 рублей.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Бензин и дизельное топливо подешевели на Петербургской бирже
Вчера, 15:03
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он.
Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
 
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