https://1prime.ru/20250408/blokirovka-856483419.html
ФНС снова заблокировала счет Хабиба Нурмагомедова, сообщил "БИР-Аналитик"
ФНС снова заблокировала счет Хабиба Нурмагомедова, сообщил "БИР-Аналитик" - 08.04.2025, ПРАЙМ
ФНС снова заблокировала счет Хабиба Нурмагомедова, сообщил "БИР-Аналитик"
ФНС снова заблокировала банковский счет экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из-за непредставления налоговой декларации,... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T17:05+0300
2025-04-08T17:05+0300
2025-04-08T17:06+0300
происшествия
фнс
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. ФНС снова заблокировала банковский счет экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из-за непредставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Информация о налоговой задолженности спортсмена отсутствует, причиной блокировки указано "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". В прошлом году налоговики были вынуждены приостановить операции по счетам Нурмагомедова в связи с неисполнением требования об уплате налоговой задолженности. Затем судебные приставы возбудили исполнительное производство из-за долгов по налогам на более 79,3 миллиона рублей. Однако позже экс-чемпион погасил долги по налогам, и его банковские счета были разморожены.
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фнс, хабиб нурмагомедов
Происшествия, ФНС, Хабиб Нурмагомедов
ФНС снова заблокировала счет Хабиба Нурмагомедова, сообщил "БИР-Аналитик"
Данные "БИР-Аналитик": ФНС снова заблокировала счет Хабиба Нурмагомедова
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. ФНС снова заблокировала банковский счет экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из-за непредставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Информация о налоговой задолженности спортсмена отсутствует, причиной блокировки указано "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления".
В прошлом году налоговики были вынуждены приостановить операции по счетам Нурмагомедова в связи с неисполнением требования об уплате налоговой задолженности. Затем судебные приставы возбудили исполнительное производство из-за долгов по налогам на более 79,3 миллиона рублей.
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Однако позже экс-чемпион погасил долги по налогам, и его банковские счета были разморожены.