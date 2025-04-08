https://1prime.ru/20250408/blokirovka-856483419.html

ФНС снова заблокировала счет Хабиба Нурмагомедова, сообщил "БИР-Аналитик"

ФНС снова заблокировала счет Хабиба Нурмагомедова, сообщил "БИР-Аналитик" - 08.04.2025, ПРАЙМ

ФНС снова заблокировала счет Хабиба Нурмагомедова, сообщил "БИР-Аналитик"

ФНС снова заблокировала банковский счет экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из-за непредставления налоговой декларации,... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T17:05+0300

2025-04-08T17:05+0300

2025-04-08T17:06+0300

происшествия

фнс

хабиб нурмагомедов

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. ФНС снова заблокировала банковский счет экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из-за непредставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Информация о налоговой задолженности спортсмена отсутствует, причиной блокировки указано "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". В прошлом году налоговики были вынуждены приостановить операции по счетам Нурмагомедова в связи с неисполнением требования об уплате налоговой задолженности. Затем судебные приставы возбудили исполнительное производство из-за долгов по налогам на более 79,3 миллиона рублей. Однако позже экс-чемпион погасил долги по налогам, и его банковские счета были разморожены.

https://1prime.ru/20250404/fns-856389177.html

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фнс, хабиб нурмагомедов