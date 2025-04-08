https://1prime.ru/20250408/boeing-856487698.html

Boeing сообщил 15-кратном росте количества заказов

Boeing сообщил 15-кратном росте количества заказов - 08.04.2025, ПРАЙМ

Boeing сообщил 15-кратном росте количества заказов

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в марте получил 192 заказа, что в 14,7... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T19:11+0300

2025-04-08T19:11+0300

2025-04-08T19:12+0300

экономика

boeing

заказы

рост

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в марте получил 192 заказа, что в 14,7 раза больше показателя февраля, следует из релиза компании. За первый квартал компания получила 241 заказ на самолеты. Поставки Boeing в марте снизились на 6,8% в месячном выражении - до 41 самолета. В январе-марте компания поставила 130 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

https://1prime.ru/20250311/boeing-855681530.html

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boeing, заказы, рост