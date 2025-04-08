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Российские БПЛА частично изолировали ВСУ на Запорожском направлении
Российские БПЛА частично изолировали ВСУ на Запорожском направлении - 08.04.2025, ПРАЙМ
Российские БПЛА частично изолировали ВСУ на Запорожском направлении
Подразделению ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России удалось сковать и частично изолировать ВСУ на своём участке линии | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T04:19+0300
2025-04-08T04:19+0300
2025-04-08T04:19+0300
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ТОКМАК, 8 апр - ПРАЙМ. Подразделению ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России удалось сковать и частично изолировать ВСУ на своём участке линии соприкосновения на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения взвода ударных БПЛА с позывным "Москва".
"Сейчас фронт ввиду нашей работы и других расчетов FPV изолирован, движение минимальное. Противник уже не двигается так активно и так смело, не передвигается. Даже по сравнению с прошлым месяцем - сколько машин мы жгли, сейчас такого уже не встретить. Видно, что противник истощен, стало меньше техники, меньше транспорта, меньше передвижений . Мы видим плоды работы. Частично сковали и изолировали", - сказал офицер.
Он отметил, что за одно дежурство их расчету удалось уничтожить технику противника и оборудование расчетов ударных и разведывательных БПЛА украинских боевиков.
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россия, общество , всу
Экономика, РОССИЯ, Общество , ВСУ
Российские БПЛА частично изолировали ВСУ на Запорожском направлении
Российские ударные БПЛА частично изолировали ВСУ на Запорожском направлении
ТОКМАК, 8 апр - ПРАЙМ. Подразделению ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России удалось сковать и частично изолировать ВСУ на своём участке линии соприкосновения на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения взвода ударных БПЛА с позывным "Москва".
"Сейчас фронт ввиду нашей работы и других расчетов FPV изолирован, движение минимальное. Противник уже не двигается так активно и так смело, не передвигается. Даже по сравнению с прошлым месяцем - сколько машин мы жгли, сейчас такого уже не встретить. Видно, что противник истощен, стало меньше техники, меньше транспорта, меньше передвижений . Мы видим плоды работы. Частично сковали и изолировали", - сказал офицер.
Он отметил, что за одно дежурство их расчету удалось уничтожить технику противника и оборудование расчетов ударных и разведывательных БПЛА украинских боевиков.