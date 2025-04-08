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Российские БПЛА частично изолировали ВСУ на Запорожском направлении

Российские БПЛА частично изолировали ВСУ на Запорожском направлении - 08.04.2025, ПРАЙМ

Российские БПЛА частично изолировали ВСУ на Запорожском направлении

Подразделению ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России удалось сковать и частично изолировать ВСУ на своём участке линии | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T04:19+0300

2025-04-08T04:19+0300

2025-04-08T04:19+0300

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ТОКМАК, 8 апр - ПРАЙМ. Подразделению ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России удалось сковать и частично изолировать ВСУ на своём участке линии соприкосновения на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения взвода ударных БПЛА с позывным "Москва". "Сейчас фронт ввиду нашей работы и других расчетов FPV изолирован, движение минимальное. Противник уже не двигается так активно и так смело, не передвигается. Даже по сравнению с прошлым месяцем - сколько машин мы жгли, сейчас такого уже не встретить. Видно, что противник истощен, стало меньше техники, меньше транспорта, меньше передвижений . Мы видим плоды работы. Частично сковали и изолировали", - сказал офицер. Он отметил, что за одно дежурство их расчету удалось уничтожить технику противника и оборудование расчетов ударных и разведывательных БПЛА украинских боевиков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , всу