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Бразилия в марте увеличила экспорт кофе в Россию почти в шесть раз
Бразилия в марте увеличила экспорт кофе в Россию почти в шесть раз - 08.04.2025, ПРАЙМ
Бразилия в марте увеличила экспорт кофе в Россию почти в шесть раз
Бразилия в марте увеличила экспорт кофе в Россию почти в шесть раз за год, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости. | 08.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Бразилия в марте увеличила экспорт кофе в Россию почти в шесть раз за год, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости.
Россия за первый месяц весны закупила у Бразилии кофе на 44,4 миллиона долларов против 7,5 миллиона долларов в марте прошлого года. Больше российские компании покупали бразильский кофе только дважды - в январе этого года и в октябре прошлого года.
За три месяца Бразилия поставила на российский рынок на 135,6 миллиона долларов, что в 4,5 раза больше уровня января-марта прошлого года.
Россия в марте была одним из крупнейших покупателей бразильского кофе, занимая восьмое место. Лидером была Германия, которая увеличила закупки втрое - до 273,2 миллиона долларов. Второе и третье место занимали США и Италия, при этом их закупки увеличились лишь на 29% - до 188,6 миллиона и 110 миллионов долларов соответственно.
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бизнес, россия, бразилия, германия, сша
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, США
Бразилия в марте увеличила экспорт кофе в Россию почти в шесть раз
Бразилия в марте увеличила экспорт кофе в Россию почти в шесть раз за год
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Бразилия в марте увеличила экспорт кофе в Россию почти в шесть раз за год, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости.
Россия за первый месяц весны закупила у Бразилии кофе на 44,4 миллиона долларов против 7,5 миллиона долларов в марте прошлого года. Больше российские компании покупали бразильский кофе только дважды - в январе этого года и в октябре прошлого года.
За три месяца Бразилия поставила на российский рынок на 135,6 миллиона долларов, что в 4,5 раза больше уровня января-марта прошлого года.
Россия в марте была одним из крупнейших покупателей бразильского кофе, занимая восьмое место. Лидером была Германия, которая увеличила закупки втрое - до 273,2 миллиона долларов. Второе и третье место занимали США и Италия, при этом их закупки увеличились лишь на 29% - до 188,6 миллиона и 110 миллионов долларов соответственно.