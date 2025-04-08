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Минфин Британии предупредил об огромных последствиях пошлин для экономики

Минфин Британии предупредил об огромных последствиях пошлин для экономики - 08.04.2025, ПРАЙМ

Минфин Британии предупредил об огромных последствиях пошлин для экономики

Решение США ввести пошлины на весь импорт имело и продолжит иметь "огромные последствия" для мировой экономики, заявила во вторник глава британского минфина... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T15:29+0300

2025-04-08T15:29+0300

2025-04-08T15:29+0300

экономика

сша

великобритания

пошлины

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Решение США ввести пошлины на весь импорт имело и продолжит иметь "огромные последствия" для мировой экономики, заявила во вторник глава британского минфина Рэйчел Ривз. "Решение Соединенных Штатов ввести пошлины имело и продолжит иметь огромные последствия для мировой экономики. Эти последствия нашли отражение в реакции, которую мы наблюдали на мировых рынках в последние несколько дней и за которой финансовые органы, конечно, внимательно следят", - сказала она, отвечая на вопросы в парламенте. Трансляция велась на сайте органа. Ривз заявила, что провела утром разговор с главой Банка Англии Эндрю Бейли и тот подтвердил, что в Британии "рынки функционируют эффективно и что... банковская система устойчива". Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Британии пошлина составляет 10%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

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сша, великобритания, пошлины