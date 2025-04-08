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Число вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей выросло на треть

Число вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей выросло на треть - 08.04.2025, ПРАЙМ

Число вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей выросло на треть

Количество вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей в марте выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - работодатели увеличивали... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T05:52+0300

2025-04-08T05:52+0300

2025-04-08T05:52+0300

экономика

москва

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Количество вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей в марте выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - работодатели увеличивали зарплатные предложения на фоне конкурентной борьбы за кадры, подсчитали для РИА Новости аналитики "Зарплаты.ру". "На протяжении двух лет российские работодатели активно конкурировали за соискателей и переманивали сотрудников из других компаний, повышая зарплатные предложения. Конкурентная борьба за поиск и привлечение работников простимулировала рост зарплат, в том числе у ряда наиболее востребованных специалистов предложения заработка стали выше рынка - от 100 тысяч рублей. Количество вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 тысяч рублей за год увеличилось на 32%", - сказали в сервисе на основе анализа 291 тысячи вакансий в марте текущего года по сравнению с мартом прошлого года. Чаще всего заработок в 100 тысяч рублей и выше предлагают в таких сферах, как транспорт, логистика, перевозки, производство, некоторых специальностях в строительной отрасли. Около половины таких вакансий предполагают вахтовый метод работы, релокацию в другой регион либо четкое выполнение или перевыполнение ключевых показателей эффективности. У некоторых специалистов зарплата зависит от количества сделок, выработки часов, увеличенного числа смен. "Больше всего предложений с зарплатными предложениями свыше 100 тысяч рублей увеличилось за год для курьеров (+96%), водителей (+65%), машинистов (+59%), сварщиков (+54%), упаковщиков (+42%), токарей (+42%), кладовщиков (+37%), разнорабочих (+35%), менеджеров по продажам (+22%), врачей (+21%)", - сказано в исследовании. При этом динамика роста зарплат все же замедляется, отметили аналитики - это связано с тем, что многие компании достигли предела возможности в увеличении фонда оплаты труда. Повышения оплаты труда останутся только для более востребованных и дефицитных специалистов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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