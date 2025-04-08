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Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене в ожидании новых факторов

Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене в ожидании новых факторов - 08.04.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене в ожидании новых факторов

Стоимость доллара снижается к евро и поднимается к иене во вторник утром, инвесторы ожидают новостей по мировой торговле в ожидании макроэкономической... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T08:23+0300

2025-04-08T08:23+0300

2025-04-08T08:23+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и поднимается к иене во вторник утром, инвесторы ожидают новостей по мировой торговле в ожидании макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.04 мск курс евро к доллару рос до 1,0974 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 147,68 иены со 146,9 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращался на 0,51%, до 102,96 пункта. Во вторник инвесторы ожидают статистику по импорту и экспорту Франции в феврале. В то же время важных макроэкономических данных в целом по еврозоне и по США в этот день не запланировано. Рынки ждут новостей по мировой торговле после неоднозначных событий понедельника. Днем ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на якобы заявление директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта в интервью телеканалу CNBC о том, что Трамп рассматривает возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин. Однако пресс-служба Белого дома опровергла эти публикации. В среду инвесторы ожидают появления протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ может дать рынкам больше подсказок о планах регулятора по темпам ожидаемого снижения ставки. По данным CME Group, 66% аналитиков ждут сохранения ставки ФРС в мае на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых, 34% допускают снижение до 4-4,25%.

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