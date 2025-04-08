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Доллар дорожает к евро и иене - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/dollar-856483863.html
Доллар дорожает к евро и иене
Доллар дорожает к евро и иене - 08.04.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене
Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене во вторник вечером в ожидании публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T17:22+0300
2025-04-08T17:23+0300
экономика
доллар
иена
евро
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене во вторник вечером в ожидании публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также статистики о потребительских ценах в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,0918 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 147,49 иены со 146,9 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 103,26 пункта. В среду будет опубликован протокол прошедшего заседания ФРС США, который может содержать сигналы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора. Кроме того, в четверг трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.
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доллар, иена, евро
Экономика, доллар, иена, евро
17:22 08.04.2025 (обновлено: 17:23 08.04.2025)
 
Доллар дорожает к евро и иене

Данные торгов: доллар дорожает к евро и иене в ожидании данных по США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене во вторник вечером в ожидании публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также статистики о потребительских ценах в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,0918 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 147,49 иены со 146,9 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 103,26 пункта.
В среду будет опубликован протокол прошедшего заседания ФРС США, который может содержать сигналы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора.
Евро - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Евро дорожает к доллару после публикации макростатистики из еврозоны
Вчера, 13:55
Кроме того, в четверг трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.
 
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