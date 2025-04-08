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Доллар дорожает к евро и иене

Доллар дорожает к евро и иене - 08.04.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к евро и иене

Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене во вторник вечером в ожидании публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T17:22+0300

2025-04-08T17:22+0300

2025-04-08T17:23+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене во вторник вечером в ожидании публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также статистики о потребительских ценах в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,0918 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 147,49 иены со 146,9 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 103,26 пункта. В среду будет опубликован протокол прошедшего заседания ФРС США, который может содержать сигналы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора. Кроме того, в четверг трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.

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