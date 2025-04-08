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"Обвал неизбежен". США уже проиграли войну пошлин с Китаем - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Обвал неизбежен". США уже проиграли войну пошлин с Китаем
"Обвал неизбежен". США уже проиграли войну пошлин с Китаем - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Обвал неизбежен". США уже проиграли войну пошлин с Китаем
Соединенные Штаты столкнутся с неизбежным обвалом ряда промышленных отраслей на фоне политики Вашингтона, говорится в материале агентства РИА Новости. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T08:42+0300
2025-04-08T08:42+0300
экономика
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китай
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты столкнутся с неизбежным обвалом ряда промышленных отраслей на фоне политики Вашингтона, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, с наибольшими проблемами столкнется сектор возобновляемой энергетики, которая на 90% зависит от импорта иностранных компонентов, преимущественно из Азии. Тем не менее, уже лишенный программ поддержки, рынок энергетики сталкивается с двойным ударом. Ожидается, что к 2026 году солнечная энергетика станет наиболее мощным видом энергии в стране, обойдя газ и уголь. Однако отмена налоговых льгот и субсидий, а также резкое повышение пошлин на импорт, вызывают тревогу в отрасли.Проблема также заключается в том, что США пока еще не имеют развитой внутренней цепочки поставок солнечной и ветровой энергетики.По словам доцента ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, опасной цепной реакции в экономике от новых пошлин в любом случае не избежать. Пострадают машиностроение, металлургия, лесозаготовки, добыча рудных, редкоземельных металлов. Эксперты также прогнозируют закрытие и приостановление десятков "зеленых" проектов, так как американские компании становятся все более зависимыми от иностранных компонентов, которые подвергаются высоким пошлинам.Технологическое отставание от Китая может усилиться, в частности в производстве аккумуляторов, что может негативно сказаться на экспортном потенциале США. Помимо этого, введение тарифов вызовет реакцию в экономике и повлечет увеличение затрат на производство, что приведет к повышению цен на товары и услуги как в США, так и в других странах, заключили в издании.
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сша, китай
Экономика, США, КИТАЙ
08:42 08.04.2025
 
"Обвал неизбежен". США уже проиграли войну пошлин с Китаем

Экономист Белхароев: Трамп спровоцировал цепную реакцию в американской экономике

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© AFP / Jason Lee/Pool
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты столкнутся с неизбежным обвалом ряда промышленных отраслей на фоне политики Вашингтона, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, с наибольшими проблемами столкнется сектор возобновляемой энергетики, которая на 90% зависит от импорта иностранных компонентов, преимущественно из Азии. Тем не менее, уже лишенный программ поддержки, рынок энергетики сталкивается с двойным ударом. Ожидается, что к 2026 году солнечная энергетика станет наиболее мощным видом энергии в стране, обойдя газ и уголь. Однако отмена налоговых льгот и субсидий, а также резкое повышение пошлин на импорт, вызывают тревогу в отрасли.
Проблема также заключается в том, что США пока еще не имеют развитой внутренней цепочки поставок солнечной и ветровой энергетики.
По словам доцента ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, опасной цепной реакции в экономике от новых пошлин в любом случае не избежать. Пострадают машиностроение, металлургия, лесозаготовки, добыча рудных, редкоземельных металлов.
Эксперты также прогнозируют закрытие и приостановление десятков "зеленых" проектов, так как американские компании становятся все более зависимыми от иностранных компонентов, которые подвергаются высоким пошлинам.
Технологическое отставание от Китая может усилиться, в частности в производстве аккумуляторов, что может негативно сказаться на экспортном потенциале США. Помимо этого, введение тарифов вызовет реакцию в экономике и повлечет увеличение затрат на производство, что приведет к повышению цен на товары и услуги как в США, так и в других странах, заключили в издании.
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