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Японский экономист оценил влияние пошлин США на мировую экономику

Японский экономист оценил влияние пошлин США на мировую экономику - 08.04.2025, ПРАЙМ

Японский экономист оценил влияние пошлин США на мировую экономику

Влияние введенных США пошлин на мировую экономику может стать шоком, сопоставимым с "шоком Lehman Brothers Holdings", как в Японии называют мировой... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T04:22+0300

2025-04-08T04:22+0300

2025-04-08T04:22+0300

экономика

мировая экономика

сша

токио

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дональд трамп

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ТОКИО, 8 апр - ПРАЙМ. Влияние введенных США пошлин на мировую экономику может стать шоком, сопоставимым с "шоком Lehman Brothers Holdings", как в Японии называют мировой экономический кризис 2008-2009 годов, или с потрясением от пандемии коронавируса, считает исполнительный директор Исследовательского института NLI Ясухидэ Ядзима. "Я думаю, что это огромный шок, сравнимый с шоком от Lehman и шоком от COVID-19 в прошлом. Малые и средние предприятия не могут строить планы на будущее", - цитирует телеканал NHK мнение экономиста. Эксперт отметил, что малый и средний бизнес, "не имея представления о том, как долго эти пошлины будут действовать или когда они будут отменены, оказался в ситуации, когда он хотел бы предпринять усилия по инвестированию в оборудование или повышению заработной платы на следующий год, но не может этого сделать". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

сша

токио

япония

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мировая экономика, сша, токио, япония, дональд трамп