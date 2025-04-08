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Японский экономист оценил влияние пошлин США на мировую экономику - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Японский экономист оценил влияние пошлин США на мировую экономику
Японский экономист оценил влияние пошлин США на мировую экономику - 08.04.2025, ПРАЙМ
Японский экономист оценил влияние пошлин США на мировую экономику
Влияние введенных США пошлин на мировую экономику может стать шоком, сопоставимым с "шоком Lehman Brothers Holdings", как в Японии называют мировой... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T04:22+0300
2025-04-08T04:22+0300
экономика
мировая экономика
сша
токио
япония
дональд трамп
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ТОКИО, 8 апр - ПРАЙМ. Влияние введенных США пошлин на мировую экономику может стать шоком, сопоставимым с "шоком Lehman Brothers Holdings", как в Японии называют мировой экономический кризис 2008-2009 годов, или с потрясением от пандемии коронавируса, считает исполнительный директор Исследовательского института NLI Ясухидэ Ядзима. "Я думаю, что это огромный шок, сравнимый с шоком от Lehman и шоком от COVID-19 в прошлом. Малые и средние предприятия не могут строить планы на будущее", - цитирует телеканал NHK мнение экономиста. Эксперт отметил, что малый и средний бизнес, "не имея представления о том, как долго эти пошлины будут действовать или когда они будут отменены, оказался в ситуации, когда он хотел бы предпринять усилия по инвестированию в оборудование или повышению заработной платы на следующий год, но не может этого сделать". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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мировая экономика, сша, токио, япония, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Токио, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп
04:22 08.04.2025
 
Японский экономист оценил влияние пошлин США на мировую экономику

Экономист Ядзима: введение США пошлин на мировую экономику может стать шоком

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ТОКИО, 8 апр - ПРАЙМ. Влияние введенных США пошлин на мировую экономику может стать шоком, сопоставимым с "шоком Lehman Brothers Holdings", как в Японии называют мировой экономический кризис 2008-2009 годов, или с потрясением от пандемии коронавируса, считает исполнительный директор Исследовательского института NLI Ясухидэ Ядзима.
"Я думаю, что это огромный шок, сравнимый с шоком от Lehman и шоком от COVID-19 в прошлом. Малые и средние предприятия не могут строить планы на будущее", - цитирует телеканал NHK мнение экономиста.
Эксперт отметил, что малый и средний бизнес, "не имея представления о том, как долго эти пошлины будут действовать или когда они будут отменены, оказался в ситуации, когда он хотел бы предпринять усилия по инвестированию в оборудование или повышению заработной платы на следующий год, но не может этого сделать".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАТокиоЯПОНИЯДональд Трамп
 
 
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