Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила влияние пошлин США на экономику Китая - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/ekspert-856458138.html
Эксперт оценила влияние пошлин США на экономику Китая
Эксперт оценила влияние пошлин США на экономику Китая - 08.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила влияние пошлин США на экономику Китая
Китай благодаря своей производственной системе и большому рынку более устойчив к потрясениям, связанным с пошлинами США, чем другие страны, заявила РИА Новости... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T05:37+0300
2025-04-08T05:37+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856458138.jpg?1744079860
ПЕКИН, 8 апр - ПРАЙМ. Китай благодаря своей производственной системе и большому рынку более устойчив к потрясениям, связанным с пошлинами США, чем другие страны, заявила РИА Новости бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. "Я думаю, прежде всего, у нас есть возможность противостоять. Конечно, воздействие неизбежно, и это надо признать. Нельзя быть слепо оптимистичным, ведь были добавлены пошлины в размере 34%. Однако сегодня эта политика направлена не только на Китай, но и на весь мир", - заявила Чэнь Фэнъин. "Китай более устойчив к потрясениям, чем большинство стран, потому что у нас есть собственная производственная система и собственный огромный рынок, нам просто нужно их активировать, и мы сейчас находимся в процессе их оживления", - добавила она. По мнению эксперта, для Китая влияние пошлин преимущественно коснется микроуровня, например, компаний, экспортирующих в США, в то время как на макроуровне Китай подготовился к ответным действиям. Вместе с тем она указала, что перед Китаем стоит задача корректировки своей промышленности, ускорения реформ и восстановления международных экономических отношений. "У Китая есть опыт принятия контрмер, и на начальном этапе определенно будет влияние. Прежде всего, мы сталкиваемся с необходимостью корректировки нашей промышленности и ускорения реформ, а затем восстановления международных отношений или, вероятно, международных экономических отношений, поскольку, в конце концов, это международные экономические отношения, в которых, возможно, не будет США, и это касается не только нас, но и всего мира", - подчеркнула она. По ее словам, "влияние этого удара на предприятия на микроуровне, безусловно, серьезное, но на макроуровне, прежде всего, Китай готовился к нему долгое время и начал эту подготовку не сегодня, поэтому он морально готов". "На самом деле, сегодняшняя паника не может отражать то, что произойдет завтра, потому что это всего лишь реакция рынка, но поскольку реакция рынка часто бывает более интенсивной на микроуровне, на макроуровне был предпринят равноценный контрудар", - уточнила Чэнь Фэнъин. Эксперт подчеркнула, что статус Китая на международной арене повысился, в то время как политика изоляции Китая со стороны США не оказала на Китай особого влияния. Вместе с тем она указала, что, столкнувшись с нынешним кризисом, Китаю следует спокойно наблюдать и действовать последовательно, и в условиях глобализации исходить из сотрудничества, активно реагировать на трудности и вызовы, а также искать возможности.
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
05:37 08.04.2025
 
Эксперт оценила влияние пошлин США на экономику Китая

Эксперт Фэнъин: Китай более устойчив к потрясениям, связанным с пошлинами США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 8 апр - ПРАЙМ. Китай благодаря своей производственной системе и большому рынку более устойчив к потрясениям, связанным с пошлинами США, чем другие страны, заявила РИА Новости бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
"Я думаю, прежде всего, у нас есть возможность противостоять. Конечно, воздействие неизбежно, и это надо признать. Нельзя быть слепо оптимистичным, ведь были добавлены пошлины в размере 34%. Однако сегодня эта политика направлена не только на Китай, но и на весь мир", - заявила Чэнь Фэнъин.
"Китай более устойчив к потрясениям, чем большинство стран, потому что у нас есть собственная производственная система и собственный огромный рынок, нам просто нужно их активировать, и мы сейчас находимся в процессе их оживления", - добавила она.
По мнению эксперта, для Китая влияние пошлин преимущественно коснется микроуровня, например, компаний, экспортирующих в США, в то время как на макроуровне Китай подготовился к ответным действиям. Вместе с тем она указала, что перед Китаем стоит задача корректировки своей промышленности, ускорения реформ и восстановления международных экономических отношений.
"У Китая есть опыт принятия контрмер, и на начальном этапе определенно будет влияние. Прежде всего, мы сталкиваемся с необходимостью корректировки нашей промышленности и ускорения реформ, а затем восстановления международных отношений или, вероятно, международных экономических отношений, поскольку, в конце концов, это международные экономические отношения, в которых, возможно, не будет США, и это касается не только нас, но и всего мира", - подчеркнула она.
По ее словам, "влияние этого удара на предприятия на микроуровне, безусловно, серьезное, но на макроуровне, прежде всего, Китай готовился к нему долгое время и начал эту подготовку не сегодня, поэтому он морально готов".
"На самом деле, сегодняшняя паника не может отражать то, что произойдет завтра, потому что это всего лишь реакция рынка, но поскольку реакция рынка часто бывает более интенсивной на микроуровне, на макроуровне был предпринят равноценный контрудар", - уточнила Чэнь Фэнъин.
Эксперт подчеркнула, что статус Китая на международной арене повысился, в то время как политика изоляции Китая со стороны США не оказала на Китай особого влияния.
Вместе с тем она указала, что, столкнувшись с нынешним кризисом, Китаю следует спокойно наблюдать и действовать последовательно, и в условиях глобализации исходить из сотрудничества, активно реагировать на трудности и вызовы, а также искать возможности.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала