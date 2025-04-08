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Эксперты предложили пересмотреть критерии оценки работы школ

Эксперты предложили пересмотреть критерии оценки работы школ - 08.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты предложили пересмотреть критерии оценки работы школ

Эксперты президентской академии (РАНХиГС) предложили пересмотреть критерии оценки работы российских школ. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T03:00+0300

2025-04-08T03:00+0300

2025-04-08T03:00+0300

экономика

россия

минпросвещения

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Эксперты президентской академии (РАНХиГС) предложили пересмотреть критерии оценки работы российских школ. В исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что зачастую показатели характеризуют ситуацию не столько в той или иной школе, сколько в региональной системе общего образования в целом. "Для системы образования региона эти показатели важны. А вот для отдельно взятой школы нет критериев, которые реально влияют на результат обучения", - отметил автор исследования, научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин. В качестве примера эксперт привел показатель оснащенности школы компьютерами. Так, по данным Илюхина, в сельской малокомплектной школе на 3-4 учителей может приходиться 5 компьютеров, то есть по 1,4 штуки на каждого. В столичном Центре образования "Царицыно" Ефима Рачевского, где учатся более 5 тысяч детей, компьютеров не более нескольких сотен. "Значит, и этот показатель работает не для школы, а только для региона", - добавил автор исследования. По мнению Илюхина, назрела валидизация показателей: некоторые данные утратили свою актуальность, а по другим возникают вопросы уже и на уровне правительства. "Возможно, идеальный вариант - провести коррекцию в условиях всеобщей цифровизации, используя первичные данные в школьных журналах и дневниках", - резюмирует автор исследования". Источниками исследования стали открытые формы статистических данных Минпросвещения России и официальная информация Рособрнадзора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, минпросвещения