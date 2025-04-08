https://1prime.ru/20250408/eksperty-856457188.html
Эксперты предложили пересмотреть критерии оценки работы школ
Эксперты предложили пересмотреть критерии оценки работы школ - 08.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты предложили пересмотреть критерии оценки работы школ
Эксперты президентской академии (РАНХиГС) предложили пересмотреть критерии оценки работы российских школ. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T03:00+0300
2025-04-08T03:00+0300
2025-04-08T03:00+0300
экономика
россия
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856457188.jpg?1744070449
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Эксперты президентской академии (РАНХиГС) предложили пересмотреть критерии оценки работы российских школ.
В исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что зачастую показатели характеризуют ситуацию не столько в той или иной школе, сколько в региональной системе общего образования в целом.
"Для системы образования региона эти показатели важны. А вот для отдельно взятой школы нет критериев, которые реально влияют на результат обучения", - отметил автор исследования, научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
В качестве примера эксперт привел показатель оснащенности школы компьютерами. Так, по данным Илюхина, в сельской малокомплектной школе на 3-4 учителей может приходиться 5 компьютеров, то есть по 1,4 штуки на каждого. В столичном Центре образования "Царицыно" Ефима Рачевского, где учатся более 5 тысяч детей, компьютеров не более нескольких сотен. "Значит, и этот показатель работает не для школы, а только для региона", - добавил автор исследования.
По мнению Илюхина, назрела валидизация показателей: некоторые данные утратили свою актуальность, а по другим возникают вопросы уже и на уровне правительства.
"Возможно, идеальный вариант - провести коррекцию в условиях всеобщей цифровизации, используя первичные данные в школьных журналах и дневниках", - резюмирует автор исследования".
Источниками исследования стали открытые формы статистических данных Минпросвещения России и официальная информация Рособрнадзора.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минпросвещения
Экономика, РОССИЯ, Минпросвещения
Эксперты предложили пересмотреть критерии оценки работы школ
Эксперты РАНХиГС предложили пересмотреть критерии оценки работы российских школ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Эксперты президентской академии (РАНХиГС) предложили пересмотреть критерии оценки работы российских школ.
В исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что зачастую показатели характеризуют ситуацию не столько в той или иной школе, сколько в региональной системе общего образования в целом.
"Для системы образования региона эти показатели важны. А вот для отдельно взятой школы нет критериев, которые реально влияют на результат обучения", - отметил автор исследования, научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
В качестве примера эксперт привел показатель оснащенности школы компьютерами. Так, по данным Илюхина, в сельской малокомплектной школе на 3-4 учителей может приходиться 5 компьютеров, то есть по 1,4 штуки на каждого. В столичном Центре образования "Царицыно" Ефима Рачевского, где учатся более 5 тысяч детей, компьютеров не более нескольких сотен. "Значит, и этот показатель работает не для школы, а только для региона", - добавил автор исследования.
По мнению Илюхина, назрела валидизация показателей: некоторые данные утратили свою актуальность, а по другим возникают вопросы уже и на уровне правительства.
"Возможно, идеальный вариант - провести коррекцию в условиях всеобщей цифровизации, используя первичные данные в школьных журналах и дневниках", - резюмирует автор исследования".
Источниками исследования стали открытые формы статистических данных Минпросвещения России и официальная информация Рособрнадзора.