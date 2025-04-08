https://1prime.ru/20250408/eksport-856464217.html

Экспорт из Германии в США может сократиться на фоне пошлин

Экспорт из Германии в США может сократиться на фоне пошлин - 08.04.2025, ПРАЙМ

Экспорт из Германии в США может сократиться на фоне пошлин

Экспорт из Германии в США может сократиться приблизительно на 15%, а вероятность рецессии немецкой экономики повысится в случае сохранения американским... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T10:21+0300

2025-04-08T10:21+0300

2025-04-08T10:21+0300

экономика

сша

германия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт из Германии в США может сократиться приблизительно на 15%, а вероятность рецессии немецкой экономики повысится в случае сохранения американским президентом Дональдом Трампом введенных импортных пошлин, заявил министр финансов Германии Йорг Кукис. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. "Это имело бы весьма существенные последствия, и нельзя быть наивными. Сегодня я разговаривал с президентом (немецкого исследовательского института - ред.) IFO. По их оценкам, если это (пошлины – ред.) останется в силе, наш экспорт в США сократится примерно на 15%, наши перспективы роста значительно снизятся, угроза рецессии возрастет", - сказал Кукис в интервью телеканалу ZDF. Опасность рецессии увеличивается и для США, добавил он. Это, по мнению министра, может помешать Трампу выполнить обещание о серьезном снижении налогов для населения. Кукис призвал Еврокомиссию не только вести переговоры с США, параллельно готовя ответные жесткие меры на случай их провала, но и заключать торговые соглашения с другими странами. Среди них он назвал государства Южной Америки, Индию, Индонезию и Малайзию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь уже заявляла, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном о пошлинах, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.

https://1prime.ru/20250408/ekonomika-856461194.html

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, германия, ес