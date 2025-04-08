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Экспорт из Германии в США может сократиться на фоне пошлин - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/eksport-856464217.html
Экспорт из Германии в США может сократиться на фоне пошлин
Экспорт из Германии в США может сократиться на фоне пошлин - 08.04.2025, ПРАЙМ
Экспорт из Германии в США может сократиться на фоне пошлин
Экспорт из Германии в США может сократиться приблизительно на 15%, а вероятность рецессии немецкой экономики повысится в случае сохранения американским... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:21+0300
2025-04-08T10:21+0300
экономика
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт из Германии в США может сократиться приблизительно на 15%, а вероятность рецессии немецкой экономики повысится в случае сохранения американским президентом Дональдом Трампом введенных импортных пошлин, заявил министр финансов Германии Йорг Кукис. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. "Это имело бы весьма существенные последствия, и нельзя быть наивными. Сегодня я разговаривал с президентом (немецкого исследовательского института - ред.) IFO. По их оценкам, если это (пошлины – ред.) останется в силе, наш экспорт в США сократится примерно на 15%, наши перспективы роста значительно снизятся, угроза рецессии возрастет", - сказал Кукис в интервью телеканалу ZDF. Опасность рецессии увеличивается и для США, добавил он. Это, по мнению министра, может помешать Трампу выполнить обещание о серьезном снижении налогов для населения. Кукис призвал Еврокомиссию не только вести переговоры с США, параллельно готовя ответные жесткие меры на случай их провала, но и заключать торговые соглашения с другими странами. Среди них он назвал государства Южной Америки, Индию, Индонезию и Малайзию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь уже заявляла, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном о пошлинах, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
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сша, германия, ес
Экономика, США, ГЕРМАНИЯ, ЕС
10:21 08.04.2025
 
Экспорт из Германии в США может сократиться на фоне пошлин

Глава минфина ФРГ Кукис: экспорт из Германии в США может сократиться на 15%

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт из Германии в США может сократиться приблизительно на 15%, а вероятность рецессии немецкой экономики повысится в случае сохранения американским президентом Дональдом Трампом введенных импортных пошлин, заявил министр финансов Германии Йорг Кукис.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
"Это имело бы весьма существенные последствия, и нельзя быть наивными. Сегодня я разговаривал с президентом (немецкого исследовательского института - ред.) IFO. По их оценкам, если это (пошлины – ред.) останется в силе, наш экспорт в США сократится примерно на 15%, наши перспективы роста значительно снизятся, угроза рецессии возрастет", - сказал Кукис в интервью телеканалу ZDF.
Опасность рецессии увеличивается и для США, добавил он. Это, по мнению министра, может помешать Трампу выполнить обещание о серьезном снижении налогов для населения.
Кукис призвал Еврокомиссию не только вести переговоры с США, параллельно готовя ответные жесткие меры на случай их провала, но и заключать торговые соглашения с другими странами. Среди них он назвал государства Южной Америки, Индию, Индонезию и Малайзию.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь уже заявляла, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном о пошлинах, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
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