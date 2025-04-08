https://1prime.ru/20250408/embers-856464702.html

Индия стала третьим производителем электроэнергии из энергии ветра и солнца

Индия стала третьим производителем электроэнергии из энергии ветра и солнца - 08.04.2025, ПРАЙМ

Индия стала третьим производителем электроэнергии из энергии ветра и солнца

Индия стала третьим по величине производителем электроэнергии из энергии ветра и солнца в мире в прошлом году, обогнав Германию, согласно новому отчету... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T10:30+0300

2025-04-08T10:30+0300

2025-04-08T10:31+0300

энергетика

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – ПРАЙМ. Индия стала третьим по величине производителем электроэнергии из энергии ветра и солнца в мире в прошлом году, обогнав Германию, согласно новому отчету глобального энергетического аналитического центра Ember's, опубликованному во вторник. "Ветро- и солнечная генерация в Индии почти удвоилась за пять лет до 2024 года, со 110 ТВт·ч до 215 ТВт·ч. В результате Индия обогнала Германию в 2024 году и стала третьим по величине производителем электроэнергии из ветра и солнца в мире", - говорится в отчете. Аналитики центра также отметили, что чистые источники электроэнергии в Индии в 2024 году сгенерировали 22% от электроэнергетического баланса Индии. В частности, наибольший вклад внесла гидроэнергетика - 8%, в то время как ветер и солнце вместе составили 10%. "Солнечная энергия стала двигателем глобального энергетического перехода. В сочетании с аккумуляторными батареями солнечная энергия станет неудержимой силой. Будучи самым быстрорастущим и крупнейшим источником новой электроэнергии, она имеет решающее значение для удовлетворения постоянно растущего мирового спроса на электроэнергию", - отметил управляющий директор Ember Фил Макдональд. В рамках своих климатических обязательств, или национально определяемых вкладов, представленных в рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2022 году, Индия намерена достичь 50% своей установленной электрической мощности из неископаемых источников топлива к 2030 году. В 2021 году страна также объявила о цели достижения 500 ГВт неископаемых топливных мощностей к 2030 году. Хотя эта цель официально не была включена в обновленные национально определяемые вклады Индии, она остается ключевым руководящим ориентиром в национальных документах по энергетическому планированию.

https://1prime.ru/20250407/indiya-856434572.html

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