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Девелопер "Эталон" увеличил объем размещения облигаций

Девелопер "Эталон" увеличил объем размещения облигаций - 08.04.2025, ПРАЙМ

Девелопер "Эталон" увеличил объем размещения облигаций

Девелопер "Эталон" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 6,75 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T16:09+0300

2025-04-08T16:09+0300

2025-04-08T16:09+0300

экономика

рынки

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Девелопер "Эталон" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 6,75 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 28,7% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии 002Р-03 с выплатой купона раз в месяц. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 1,5 миллиарда рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 11 апреля. Эмитент ценных бумаг - АО "Эталон-Финанс".

https://1prime.ru/20250401/developer-856277543.html

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