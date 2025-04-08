https://1prime.ru/20250408/evro-856468716.html

Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Франции

Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Франции - 08.04.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Франции

Стоимость евро к доллару во вторник днем снижается после выхода макростатистики во Франции, рынки ожидают публикации протокола Федеральной резервной системы... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T12:10+0300

2025-04-08T12:10+0300

2025-04-08T12:10+0300

экономика

рынки

евро

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник днем снижается после выхода макростатистики во Франции, рынки ожидают публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.57 мск курс евро к доллару снижается до 1,0938 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 147,48 иены со 146,9 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,28%, до 103,2 пункта. Импорт во Францию в феврале вырос на 2,3% в месячном выражении, до 57,5 миллиарда евро, что оказалось выше прогноза в 57 миллиардов; экспорт из страны в отчетном месяце остался на уровне января в 49,7 миллиарда евро – ниже ожидаемых 51,5 миллиарда. В среду инвесторы ожидают публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ может дать рынкам больше подсказок о планах регулятора. По данным CME Group, 72% аналитиков ждут сохранения учётной ставки в США на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых, 28% допускают снижение до 4-4,25% по итогам следующего, майского заседания ФРС.

https://1prime.ru/20250408/dollar-856460541.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, евро, доллар