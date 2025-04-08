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Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Франции - 08.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250408/evro-856468716.html
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Франции
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Франции - 08.04.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Франции
Стоимость евро к доллару во вторник днем снижается после выхода макростатистики во Франции, рынки ожидают публикации протокола Федеральной резервной системы... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:10+0300
2025-04-08T12:10+0300
экономика
рынки
евро
доллар
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник днем снижается после выхода макростатистики во Франции, рынки ожидают публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.57 мск курс евро к доллару снижается до 1,0938 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 147,48 иены со 146,9 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,28%, до 103,2 пункта. Импорт во Францию в феврале вырос на 2,3% в месячном выражении, до 57,5 миллиарда евро, что оказалось выше прогноза в 57 миллиардов; экспорт из страны в отчетном месяце остался на уровне января в 49,7 миллиарда евро – ниже ожидаемых 51,5 миллиарда. В среду инвесторы ожидают публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ может дать рынкам больше подсказок о планах регулятора. По данным CME Group, 72% аналитиков ждут сохранения учётной ставки в США на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых, 28% допускают снижение до 4-4,25% по итогам следующего, майского заседания ФРС.
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рынки, евро, доллар
Экономика, Рынки, евро, доллар
12:10 08.04.2025
 
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Франции

Стоимость евро к доллару снижается после выхода макростатистики во Франции

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник днем снижается после выхода макростатистики во Франции, рынки ожидают публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.57 мск курс евро к доллару снижается до 1,0938 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время поднимается до 147,48 иены со 146,9 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,28%, до 103,2 пункта.
Импорт во Францию в феврале вырос на 2,3% в месячном выражении, до 57,5 миллиарда евро, что оказалось выше прогноза в 57 миллиардов; экспорт из страны в отчетном месяце остался на уровне января в 49,7 миллиарда евро – ниже ожидаемых 51,5 миллиарда.
В среду инвесторы ожидают публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ может дать рынкам больше подсказок о планах регулятора. По данным CME Group, 72% аналитиков ждут сохранения учётной ставки в США на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых, 28% допускают снижение до 4-4,25% по итогам следующего, майского заседания ФРС.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене в ожидании новых факторов
08:23
 
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