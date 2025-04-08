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Захарова высказалась о гумпомощи Франции и Дании

Захарова высказалась о гумпомощи Франции и Дании - 08.04.2025, ПРАЙМ

Захарова высказалась о гумпомощи Франции и Дании

Экономические потери Евросоюза, вызванные отказом от российских энергоносителей, могут привести к тому, что через 10-20 лет придется решать, оказывать... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T22:13+0300

2025-04-08T22:13+0300

2025-04-08T22:15+0300

экономика

мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экономические потери Евросоюза, вызванные отказом от российских энергоносителей, могут привести к тому, что через 10-20 лет придется решать, оказывать гуманитарную помощь Парижу, датчанам или "ставить заслон" перед шведами, бегущими с замерзающего полуострова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "1,3 трлн евро – ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года "слабоумия и отваги". Русофобия требует денег", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она сослалась на исследование газеты "Ведомости", согласно которому при продолжении закупок российских энергоресурсов по средним ценам Евросоюз за три года (2022-2025) сэкономил бы 544 миллиарда евро. "Основные выгодоприобретатели - США и Британия, которые теперь втридорога продают свои нефть и газ Евросоюзу. Сверхприбыль составила: 165 млрд евро у США; 85 млрд евро у Норвегии; 62 млрд евро у Британии", - написала Захарова. Она отметила, что экономика Евросоюза из-за коллапса своего важнейшего сектора "трещит по швам". Одно только сокращение поставок газа стоит ЕС до 2 процентных пунктов роста ВВП в год. В результате Германия уже потеряла 3% ВВП, некоторые другие страны – до 6%. "В среднем по ЕС накопленные потери ВВП составили почти 4%, что и приводит нас к фантастической сумме – 1,3 трлн евро потерь ЕС за три года", - пояснила Захарова. Как следствие, Евросоюз сталкивается с растущей безработицей и инфляцией, подорожанием потребительских товаров и энергоресурсов, продолжила она. "Каждый 10-й житель ЕС мерзнет (в Испании и Португалии – каждый пятый). Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и её команды на посту председателя Еврокомиссии. Если так дальше продолжится, то через 10-20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам", - написала Захарова. По ее оценке, это реалии завтрашнего дня, но сами европейцы предпочитают их не замечать. "Тем временем ситуация развивается всё стремительнее, а экономические проблемы – накапливаются, создавая кумулятивный эффект", - заключила Захарова.

https://1prime.ru/20250408/zakharova-856473687.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, евросоюз