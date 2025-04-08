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МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму

МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму - 08.04.2025, ПРАЙМ

МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму

МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму и Севастополе - не позднее 30 июня, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС)... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T10:01+0300

2025-04-08T10:01+0300

2025-04-08T10:01+0300

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мтс

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму и Севастополе - не позднее 30 июня, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, ведомство считает срок реализации технически обоснованным. "МТС отменяет роуминг в Крыму и Севастополе. Это последний из операторов "большой четверки", сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове. … Новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, не позднее 30 июня 2025 года оператор полностью отменит роуминг. ФАС России считает срок реализации технически обоснованным", - говорится в сообщении службы. Отмечается, что МТС уведомила ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Так, во время пребывания абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана. В пресс-службе МТС поделились, что компания реализует доработку IT-систем и не позднее 31 мая (для частных абонентов) и не позднее 30 июня (для корпоративных абонентов) предоставит возможность пользоваться услугами связи в поездках на полуостров как в домашнем регионе. При этом источник в компании уточнил РИА Новости, что поэтапный перевод абонентов на тарифы домашнего региона начнется уже с 1 мая. В прошлом году ФАС признала оператора нарушившим антимонопольное законодательство и предписала прекратить взимать дополнительную плату для своих абонентов за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. МТС же обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства. Сотовый оператор Т2 отменил роуминг в октябре 2024 года, "Билайн" - в январе 2025 года, а "Мегафон" - в конце февраля.

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россия, крым, севастополь, мтс