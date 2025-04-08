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ФАС возбудила дела против ряда предприятий из-за цен на соляную кислоту
ФАС возбудила дела против ряда предприятий из-за цен на соляную кислоту - 08.04.2025, ПРАЙМ
ФАС возбудила дела против ряда предприятий из-за цен на соляную кислоту
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении нескольких предприятий за установление монопольно высокой цены на абгазную соляную... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:03+0300
2025-04-08T13:03+0300
2025-04-08T13:03+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении нескольких предприятий за установление монопольно высокой цены на абгазную соляную кислоту, сообщило ведомство. "Служба возбудила дела в отношении АО "Каустик", ООО "Никохим", АО "Галополимер Пермь", АО "Галополимер Кирово-Чепецк", ПАО "Химпром", - говорится в сообщении. Уточняется, что основанием стала жалоба компании "Роснефть". Анализ состояния конкуренции на соответствующем рынке показал, что совокупная доля хозяйствующих субъектов превышает 70%. Таким образом, организации занимают доминирующее положение, делает вывод ФАС. "ФАС России проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компаниями абгазной соляной кислоты на внутреннем рынке. Ведомство определило, что динамика расходов за три года, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны динамике цен на абгазную соляную кислоту", - добавили в ФАС. Соляная кислота применяется в нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. Абгазная соляная кислота — это раствор хлористого водорода в воде, полученный из абгазов — побочных газов, которые образуются при различных химико-технологических процессах.
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бизнес, промышленность, фас рф
Бизнес, Промышленность, ФАС РФ
ФАС возбудила дела против ряда предприятий из-за цен на соляную кислоту
ФАС возбудила дела за установление монопольно высокой цены на соляную кислоту
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении нескольких предприятий за установление монопольно высокой цены на абгазную соляную кислоту, сообщило ведомство.
"Служба возбудила дела в отношении АО "Каустик", ООО "Никохим", АО "Галополимер Пермь", АО "Галополимер Кирово-Чепецк", ПАО "Химпром", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основанием стала жалоба компании "Роснефть".
Анализ состояния конкуренции на соответствующем рынке показал, что совокупная доля хозяйствующих субъектов превышает 70%. Таким образом, организации занимают доминирующее положение, делает вывод ФАС.
"ФАС России проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компаниями абгазной соляной кислоты на внутреннем рынке. Ведомство определило, что динамика расходов за три года, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны динамике цен на абгазную соляную кислоту", - добавили в ФАС.
Соляная кислота применяется в нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. Абгазная соляная кислота — это раствор хлористого водорода в воде, полученный из абгазов — побочных газов, которые образуются при различных химико-технологических процессах.
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