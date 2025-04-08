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Регулятор призвал ЕС пересмотреть непрозрачное финансирование НПО
Регулятор призвал ЕС пересмотреть непрозрачное финансирование НПО - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регулятор призвал ЕС пересмотреть непрозрачное финансирование НПО
Европейская счетная палата призвала Евросоюз пересмотреть непрозрачное финансирование неправительственных организаций (НПО), сообщает издание Politico со... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:36+0300
2025-04-08T10:36+0300
2025-04-08T10:36+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Европейская счетная палата призвала Евросоюз пересмотреть непрозрачное финансирование неправительственных организаций (НПО), сообщает издание Politico со ссылкой на отчет. "Европейский союз ежегодно выделяет миллиарды евро неправительственным организациям, не осуществляя должного контроля за тем, как расходуются эти деньги, и доходят ли они вообще до настоящих НПО", - пишет издание. Регулятор призвал ЕС реформировать подход к предоставлению, мониторингу и раскрытию грантов для НПО. В отчете также говорится. что Еврокомиссия должным образом не объясняет общественности суть деятельности финансируемых ЕС неправительственных организаций. В самой Еврокомиссии заявили изданию, что советы регулятора будут приняты к сведению, и пообещали принять меры.
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ес, нпо
Регулятор призвал ЕС пересмотреть непрозрачное финансирование НПО
Politico: регулятор призвал ЕС пересмотреть непрозрачное финансирование НПО
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Европейская счетная палата призвала Евросоюз пересмотреть непрозрачное финансирование неправительственных организаций (НПО), сообщает издание Politico со ссылкой на отчет.
"Европейский союз ежегодно выделяет миллиарды евро неправительственным организациям, не осуществляя должного контроля за тем, как расходуются эти деньги, и доходят ли они вообще до настоящих НПО", - пишет издание.
Регулятор призвал ЕС реформировать подход к предоставлению, мониторингу и раскрытию грантов для НПО.
В отчете также говорится. что Еврокомиссия должным образом не объясняет общественности суть деятельности финансируемых ЕС неправительственных организаций.
В самой Еврокомиссии заявили изданию, что советы регулятора будут приняты к сведению, и пообещали принять меры.
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