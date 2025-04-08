Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регулятор призвал ЕС пересмотреть непрозрачное финансирование НПО - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/finansirovanie-856465126.html
Регулятор призвал ЕС пересмотреть непрозрачное финансирование НПО
Регулятор призвал ЕС пересмотреть непрозрачное финансирование НПО - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регулятор призвал ЕС пересмотреть непрозрачное финансирование НПО
Европейская счетная палата призвала Евросоюз пересмотреть непрозрачное финансирование неправительственных организаций (НПО), сообщает издание Politico со... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:36+0300
2025-04-08T10:36+0300
экономика
ес
нпо
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Европейская счетная палата призвала Евросоюз пересмотреть непрозрачное финансирование неправительственных организаций (НПО), сообщает издание Politico со ссылкой на отчет. "Европейский союз ежегодно выделяет миллиарды евро неправительственным организациям, не осуществляя должного контроля за тем, как расходуются эти деньги, и доходят ли они вообще до настоящих НПО", - пишет издание. Регулятор призвал ЕС реформировать подход к предоставлению, мониторингу и раскрытию грантов для НПО. В отчете также говорится. что Еврокомиссия должным образом не объясняет общественности суть деятельности финансируемых ЕС неправительственных организаций. В самой Еврокомиссии заявили изданию, что советы регулятора будут приняты к сведению, и пообещали принять меры.
https://1prime.ru/20250407/sanktsii-856445479.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, нпо
Экономика, ЕС, НПО
10:36 08.04.2025
 
Регулятор призвал ЕС пересмотреть непрозрачное финансирование НПО

Politico: регулятор призвал ЕС пересмотреть непрозрачное финансирование НПО

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Европейская счетная палата призвала Евросоюз пересмотреть непрозрачное финансирование неправительственных организаций (НПО), сообщает издание Politico со ссылкой на отчет.
"Европейский союз ежегодно выделяет миллиарды евро неправительственным организациям, не осуществляя должного контроля за тем, как расходуются эти деньги, и доходят ли они вообще до настоящих НПО", - пишет издание.
Регулятор призвал ЕС реформировать подход к предоставлению, мониторингу и раскрытию грантов для НПО.
В отчете также говорится. что Еврокомиссия должным образом не объясняет общественности суть деятельности финансируемых ЕС неправительственных организаций.
В самой Еврокомиссии заявили изданию, что советы регулятора будут приняты к сведению, и пообещали принять меры.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
ЕС пока не обсуждал с Трампом смягчение антироссийских санкций
Вчера, 15:57
 
ЭкономикаЕСНПО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала