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Минюст США закрыл подразделение по расследованиям с криптовалютами

Минюст США закрыл подразделение по расследованиям с криптовалютами - 08.04.2025, ПРАЙМ

Минюст США закрыл подразделение по расследованиям с криптовалютами

Министерство юстиции США закрыло свое подразделение, ответственное за расследования, связанные с криптовалютами, сообщает журнал Fortune со ссылкой на... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T16:20+0300

2025-04-08T16:20+0300

2025-04-08T16:20+0300

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ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Министерство юстиции США закрыло свое подразделение, ответственное за расследования, связанные с криптовалютами, сообщает журнал Fortune со ссылкой на меморандум минюста, имеющийся в распоряжении издания. "Министерство юстиции США уведомило сотрудников в понедельник вечером о том, что ведомство расформировывает подразделение, занимающееся расследованиями, связанными с криптовалютами", - говорится в публикации. Указывается, что решение принято в соответствии с указом президента США Дональда Трампа о цифровых финансовых технологиях. Кроме того, в служебной записке заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объяснил решение о расформировании тем, что минюст не является регулятором цифровых активов. "Однако предыдущая администрация использовала министерство юстиции для реализации безрассудной стратегии регулирования путем судебного преследования", - приводит журнал слова Бланса. Национальное подразделение по контролю за криптовалютами (NCET) было создано в 2021 году при бывшем президенте США Джо Байдене и представляло собой совместную рабочую группу, куда входили прокуроры из различных подразделений минюста, занимающиеся борьбой с отмыванием денег и киберпреступностью, а также юристы из различных окружных управлений. В рамках предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа он обещал прекратить "репрессии" в криптовалютной отрасли, инициированные властями США при бывшем президенте Джо Байдене. В конце января Трамп подписал указ, призванный внести ясность в регулирование цифровых финансовых технологий и закрепить позиции США как мирового лидера в экономике цифровых активов.

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финансы, сша