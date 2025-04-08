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Франция поддержала решение ЕК о пошлинах на импорт из США - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Франция поддержала решение ЕК о пошлинах на импорт из США
Франция поддержала решение ЕК о пошлинах на импорт из США - 08.04.2025, ПРАЙМ
Франция поддержала решение ЕК о пошлинах на импорт из США
Франция выступает за жесткий ответ США из-за пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом, и поддержит решение Еврокомиссии (ЕК) о пошлинах на | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T02:48+0300
2025-04-08T02:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
франция
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Франция выступает за жесткий ответ США из-за пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом, и поддержит решение Еврокомиссии (ЕК) о пошлинах на часть импорта из США по ставке 25%, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. Агентство Рейтер со ссылкой на документ передавало в понедельник, что Еврокомиссия предложила контрпошлины на часть импорта из США по ставке 25%, они могут вступить в силу в мае и декабре. "Если мы хотим деэскалации, если мы хотим быть в состоянии вести переговоры с США, нужно, чтобы мы могли показать, что мы способны ответить и нанести экономический ущерб США", - заявил министр-делегат в эфире телеканала BFMTV. На вопрос, поддерживает ли Франция предложение ЕК, Аддад ответил утвердительно. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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мировая экономика, сша, франция, москва, дональд трамп, мид, ек
Экономика, Мировая экономика, США, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп, МИД, ЕК
02:48 08.04.2025
 
Франция поддержала решение ЕК о пошлинах на импорт из США

МИД Франции: Франция поддержит решение ЕК о пошлинах на импорт из США по ставке 25%

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Франция выступает за жесткий ответ США из-за пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом, и поддержит решение Еврокомиссии (ЕК) о пошлинах на часть импорта из США по ставке 25%, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
Агентство Рейтер со ссылкой на документ передавало в понедельник, что Еврокомиссия предложила контрпошлины на часть импорта из США по ставке 25%, они могут вступить в силу в мае и декабре.
"Если мы хотим деэскалации, если мы хотим быть в состоянии вести переговоры с США, нужно, чтобы мы могли показать, что мы способны ответить и нанести экономический ущерб США", - заявил министр-делегат в эфире телеканала BFMTV.
На вопрос, поддерживает ли Франция предложение ЕК, Аддад ответил утвердительно.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАФРАНЦИЯМОСКВАДональд ТрампМИДЕК
 
 
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