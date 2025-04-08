https://1prime.ru/20250408/fssp-856462342.html

ФССП взыскала с иностранных компаний свыше 21,1 миллиарда рублей

ФССП взыскала с иностранных компаний свыше 21,1 миллиарда рублей - 08.04.2025, ПРАЙМ

ФССП взыскала с иностранных компаний свыше 21,1 миллиарда рублей

Судебные приставы Главного межрегионального управления ФССП РФ взыскали с иностранных компаний более 21,1 миллиарда рублей в 2024 году в пользу российских... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T09:14+0300

2025-04-08T09:14+0300

2025-04-08T09:14+0300

экономика

бизнес

россия

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Судебные приставы Главного межрегионального управления ФССП РФ взыскали с иностранных компаний более 21,1 миллиарда рублей в 2024 году в пользу российских юрлиц, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Взыскано в рамках исполнительных производств в отношении иностранных организаций в пользу юридических лиц свыше 21,1 миллиарда рублей", - говорится в документе. При этом, с каких конкретно иностранных компаний были взысканы средства – не известно.

https://1prime.ru/20250402/fssp-856309856.html

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