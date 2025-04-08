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ФССП взыскала с иностранных компаний свыше 21,1 миллиарда рублей
ФССП взыскала с иностранных компаний свыше 21,1 миллиарда рублей - 08.04.2025, ПРАЙМ
ФССП взыскала с иностранных компаний свыше 21,1 миллиарда рублей
Судебные приставы Главного межрегионального управления ФССП РФ взыскали с иностранных компаний более 21,1 миллиарда рублей в 2024 году в пользу российских... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T09:14+0300
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2025-04-08T09:14+0300
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Судебные приставы Главного межрегионального управления ФССП РФ взыскали с иностранных компаний более 21,1 миллиарда рублей в 2024 году в пользу российских юрлиц, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Взыскано в рамках исполнительных производств в отношении иностранных организаций в пользу юридических лиц свыше 21,1 миллиарда рублей", - говорится в документе. При этом, с каких конкретно иностранных компаний были взысканы средства – не известно.
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бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
ФССП взыскала с иностранных компаний свыше 21,1 миллиарда рублей
ФССП взыскала с иностранных компаний более 21,1 миллиарда рублей в 2024 году
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Судебные приставы Главного межрегионального управления ФССП РФ взыскали с иностранных компаний более 21,1 миллиарда рублей в 2024 году в пользу российских юрлиц, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Взыскано в рамках исполнительных производств в отношении иностранных организаций в пользу юридических лиц свыше 21,1 миллиарда рублей", - говорится в документе.
При этом, с каких конкретно иностранных компаний были взысканы средства – не известно.
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