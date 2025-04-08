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Угрозы транзиту газа в Калининградскую область пока нет, заявил губернатор - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Угрозы транзиту газа в Калининградскую область пока нет, заявил губернатор
Угрозы транзиту газа в Калининградскую область пока нет, заявил губернатор - 08.04.2025, ПРАЙМ
Угрозы транзиту газа в Калининградскую область пока нет, заявил губернатор
Угрозы сокращения транзита российского газа в Калининградскую область через Литву пока нет, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Беспрозванных. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T08:21+0300
2025-04-08T08:24+0300
энергетика
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КАЛИНИНГРАД, 8 апр - ПРАЙМ. Угрозы сокращения транзита российского газа в Калининградскую область через Литву пока нет, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Беспрозванных. "Пока такой угрозы нет", - ответил Беспрозванных на вопрос о том, видит ли регион угрозу сокращения транзита российского газа через Литву. Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас ранее сообщил, что Литва не собирается угрожать транзиту российского газа в Калининградскую область, по его словам, это вопрос трехстороннего договора между Россией, Вильнюсом и Евросоюзом, поэтому может решаться только в европейском контексте. Ранее в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства один из вопросов был о работе энергосистемы Калининградской области в автономном режиме. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Путин сообщил, что обсуждал с руководством "Газпрома" возможности поставки СПГ для Калининградской области в необходимом объеме, подчеркнув, что все находится в рабочем состоянии. После перехода энергосистемы Калининградской области на автономный режим нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.
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газ, россия
Энергетика, Газ, РОССИЯ
08:21 08.04.2025 (обновлено: 08:24 08.04.2025)
 
Угрозы транзиту газа в Калининградскую область пока нет, заявил губернатор

Беспрозванных: угрозы транзиту газа РФ в Калининградскую область пока нет

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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КАЛИНИНГРАД, 8 апр - ПРАЙМ. Угрозы сокращения транзита российского газа в Калининградскую область через Литву пока нет, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Беспрозванных.
"Пока такой угрозы нет", - ответил Беспрозванных на вопрос о том, видит ли регион угрозу сокращения транзита российского газа через Литву.
Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас ранее сообщил, что Литва не собирается угрожать транзиту российского газа в Калининградскую область, по его словам, это вопрос трехстороннего договора между Россией, Вильнюсом и Евросоюзом, поэтому может решаться только в европейском контексте.
Ранее в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства один из вопросов был о работе энергосистемы Калининградской области в автономном режиме. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Путин сообщил, что обсуждал с руководством "Газпрома" возможности поставки СПГ для Калининградской области в необходимом объеме, подчеркнув, что все находится в рабочем состоянии.
После перехода энергосистемы Калининградской области на автономный режим нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.
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