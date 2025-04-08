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В Европе существенно снизились цены на газ
В Европе существенно снизились цены на газ - 08.04.2025, ПРАЙМ
В Европе существенно снизились цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 4% – до 401 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 08.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 4% – до 401 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 412,1 доллара за тысячу кубометров (-1,8%). Ценовой максимум составил 419,7 доллара, ценовой минимум – 400,7 доллара (-4,5%). Последние фьючерсы торговались по 401,1 доллара (-4,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 419,6 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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европа, газ
В Европе существенно снизились цены на газ
ICE: цены на газ в Европе снизились на 4% – до $401
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 4% – до 401 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 412,1 доллара за тысячу кубометров (-1,8%). Ценовой максимум составил 419,7 доллара, ценовой минимум – 400,7 доллара (-4,5%). Последние фьючерсы торговались по 401,1 доллара (-4,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 419,6 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе падают до значений сентября 2024 года
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.