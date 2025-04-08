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В Госдуму внесут проект о бесплатном соцобслуживании для участников СВО

В Госдуму внесут проект о бесплатном соцобслуживании для участников СВО - 08.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о бесплатном соцобслуживании для участников СВО

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается бесплатно предоставлять участникам... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T04:22+0300

2025-04-08T04:22+0300

2025-04-08T04:22+0300

общество

россия

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается бесплатно предоставлять участникам СВО социальное обслуживание на дому, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Предоставление бесплатно социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания тем, кто нуждается, значительно помогло бы им пройти реабилитацию. А предоставление такой услуги членам их семей сохранила бы семейный бюджет и облегчила бы их жизнь", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, среди участников СВО немало тех, кто в ходе боевых действий получил инвалидность. "Это большая беда, и особенно тяжело, когда молодые парни возвращаются домой инвалидами первой или второй группы. Чтобы пройти реабилитацию, вернуть своё здоровье или получить должный уход, нужны большие средства, и чаще всего их близкие не могут оплатить такие расходы", – отметил он. По его словам, рискуя жизнью и проявляя отвагу, российские военнослужащие и добровольцы проявляют героизм, отстаивают национальные интересы и будущее России, и государство перед ними в огромном долгу, и оно обязано обеспечить им достойную поддержку и помощь в лечении, реабилитации и восстановлении здоровья. Политик напомнил, что на прошлой неделе депутаты Госдумы от фракции СРЗП внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении жилья ветеранам СВО, получившим на фронте инвалидность первой группы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, сергей миронов, госдума