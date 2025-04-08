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Госдума обсудит порядок открытия банками счетов для несовершеннолетних
Госдума обсудит порядок открытия банками счетов для несовершеннолетних - 08.04.2025, ПРАЙМ
Госдума обсудит порядок открытия банками счетов для несовершеннолетних
Госдума в мае планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать банки открывать подросткам счета только при наличии письменного... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T09:05+0300
2025-04-08T09:05+0300
2025-04-08T09:05+0300
экономика
банки
финансы
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Госдума в мае планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать банки открывать подросткам счета только при наличии письменного согласия их родителя, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Соответствующие поручения даны комитетам Госдумы по госстроительству и законодательству и по финансовому рынку. Законопроект, подготовленный депутатами, планируем обсудить в мае", - отметил Володин. Законопроектом предусматриваются изменения в ГК РФ. Согласно инициативе банкам будет запрещено открывать счета детям от 14 до 18 лет без письменного согласия родителя. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме ускорить принятие законов, запрещающих без согласия опекунов оказывать банковские услуги несовершеннолетним.
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банки, финансы, россия, вячеслав володин
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Вячеслав Володин
Госдума обсудит порядок открытия банками счетов для несовершеннолетних
Госдума в мае обсудит порядок открытия банками счетов для несовершеннолетних
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Госдума в мае планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать банки открывать подросткам счета только при наличии письменного согласия их родителя, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Соответствующие поручения даны комитетам Госдумы по госстроительству и законодательству и по финансовому рынку. Законопроект, подготовленный депутатами, планируем обсудить в мае", - отметил Володин.
Законопроектом предусматриваются изменения в ГК РФ. Согласно инициативе банкам будет запрещено открывать счета детям от 14 до 18 лет без письменного согласия родителя.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме ускорить принятие законов, запрещающих без согласия опекунов оказывать банковские услуги несовершеннолетним.
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