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Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном - 08.04.2025, ПРАЙМ
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Государственная Дума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который был ранее представлен на ратификацию... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:45+0300
2025-04-08T13:45+0300
2025-04-08T13:45+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Государственная Дума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который был ранее представлен на ратификацию президентом России.Договор устанавливает прочную основу для российско-иранского партнерства в областях обороны, борьбы с терроризмом, энергетики, финансового сектора, транспорта, промышленности, науки и технологий. Договор заключен на 20 лет с возможностью продления на пять лет.Стороны стремятся к углублению и расширению отношений, основанных на принципах равенства, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга и взаимного доверия. Договор создает основу для сотрудничества на региональном и глобальном уровнях без военного аспекта.По словам председателя ГД Вячеслава Володина, в документе отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Ирана.Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.
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Политика, РОССИЯ, ИРАН, Госдума
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
ГД ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Государственная Дума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который был ранее представлен на ратификацию президентом России.
Договор устанавливает прочную основу для российско-иранского партнерства в областях обороны, борьбы с терроризмом, энергетики, финансового сектора, транспорта, промышленности, науки и технологий. Договор заключен на 20 лет с возможностью продления на пять лет.
Стороны стремятся к углублению и расширению отношений, основанных на принципах равенства, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга и взаимного доверия. Договор создает основу для сотрудничества на региональном и глобальном уровнях без военного аспекта.
По словам председателя ГД Вячеслава Володина, в документе отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Ирана.
Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.
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