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В России могут ограничить продажу долей в квартирах отдельными комнатами - 08.04.2025, ПРАЙМ
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В России могут ограничить продажу долей в квартирах отдельными комнатами
В России могут ограничить продажу долей в квартирах отдельными комнатами - 08.04.2025, ПРАЙМ
В России могут ограничить продажу долей в квартирах отдельными комнатами
В Государственной думе хотят вернуться к борьбе с продажей микродолей в квартирах и разрешить продавать и прописываться только в отдельных комнатах, рассказала... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T14:00+0300
2025-04-08T14:00+0300
недвижимость
россия
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СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. В Государственной думе хотят вернуться к борьбе с продажей микродолей в квартирах и разрешить продавать и прописываться только в отдельных комнатах, рассказала журналистам на Всероссийском жилищном конгрессе зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она напомнила, что это обсуждалось ещё в предыдущем созыве Госдумы, однако в итоге оборот микродолей был ограничен за счет поправки в Семейном кодексе, где ввели норматив в долю в 6 квадратных метров на человека. "Недавно на нашем комитете по строительству и ЖКХ мы снова обсуждали реанимацию этой законодательной инициативы, тем более, что законопроект был принят в предыдущем созыве в первом чтении", - отметила она. По словам Разворотневой, речь идет о поправках в Гражданский и Жилищный кодексы, обсуждается не только ограничение сделок с продажей долей в квартирах с возможностью продавать и покупать отдельные помещения, но и введение возможности регистрироваться в жилье, только если оформлено право на отдельное помещение. Как пояснил депутат Александр Якубовский, являвшийся одним из авторов законопроекта в Госдуму седьмого созыва, сейчас обсуждается, кто из ведомств и как будет администрировать применение закона на практике, если его примут.
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недвижимость, россия
Недвижимость, РОССИЯ
14:00 08.04.2025
 
В России могут ограничить продажу долей в квартирах отдельными комнатами

В Госдуме хотят вернуться к борьбе с продажей микродолей в квартирах

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. В Государственной думе хотят вернуться к борьбе с продажей микродолей в квартирах и разрешить продавать и прописываться только в отдельных комнатах, рассказала журналистам на Всероссийском жилищном конгрессе зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Она напомнила, что это обсуждалось ещё в предыдущем созыве Госдумы, однако в итоге оборот микродолей был ограничен за счет поправки в Семейном кодексе, где ввели норматив в долю в 6 квадратных метров на человека.
"Недавно на нашем комитете по строительству и ЖКХ мы снова обсуждали реанимацию этой законодательной инициативы, тем более, что законопроект был принят в предыдущем созыве в первом чтении", - отметила она.
По словам Разворотневой, речь идет о поправках в Гражданский и Жилищный кодексы, обсуждается не только ограничение сделок с продажей долей в квартирах с возможностью продавать и покупать отдельные помещения, но и введение возможности регистрироваться в жилье, только если оформлено право на отдельное помещение.
Как пояснил депутат Александр Якубовский, являвшийся одним из авторов законопроекта в Госдуму седьмого созыва, сейчас обсуждается, кто из ведомств и как будет администрировать применение закона на практике, если его примут.
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