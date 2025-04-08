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В России могут ограничить продажу долей в квартирах отдельными комнатами

В России могут ограничить продажу долей в квартирах отдельными комнатами - 08.04.2025, ПРАЙМ

В России могут ограничить продажу долей в квартирах отдельными комнатами

В Государственной думе хотят вернуться к борьбе с продажей микродолей в квартирах и разрешить продавать и прописываться только в отдельных комнатах, рассказала... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T14:00+0300

2025-04-08T14:00+0300

2025-04-08T14:00+0300

недвижимость

россия

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СОЧИ, 8 апр - ПРАЙМ. В Государственной думе хотят вернуться к борьбе с продажей микродолей в квартирах и разрешить продавать и прописываться только в отдельных комнатах, рассказала журналистам на Всероссийском жилищном конгрессе зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она напомнила, что это обсуждалось ещё в предыдущем созыве Госдумы, однако в итоге оборот микродолей был ограничен за счет поправки в Семейном кодексе, где ввели норматив в долю в 6 квадратных метров на человека. "Недавно на нашем комитете по строительству и ЖКХ мы снова обсуждали реанимацию этой законодательной инициативы, тем более, что законопроект был принят в предыдущем созыве в первом чтении", - отметила она. По словам Разворотневой, речь идет о поправках в Гражданский и Жилищный кодексы, обсуждается не только ограничение сделок с продажей долей в квартирах с возможностью продавать и покупать отдельные помещения, но и введение возможности регистрироваться в жилье, только если оформлено право на отдельное помещение. Как пояснил депутат Александр Якубовский, являвшийся одним из авторов законопроекта в Госдуму седьмого созыва, сейчас обсуждается, кто из ведомств и как будет администрировать применение закона на практике, если его примут.

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недвижимость, россия