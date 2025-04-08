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ГД приняла закон об ответственности за непредставление валютной отчетности

ГД приняла закон об ответственности за непредставление валютной отчетности - 08.04.2025, ПРАЙМ

ГД приняла закон об ответственности за непредставление валютной отчетности

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об административной ответственности за непредставление в срок участниками бюджетного процесса отчетности по... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T15:15+0300

2025-04-08T15:15+0300

2025-04-08T15:15+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об административной ответственности за непредставление в срок участниками бюджетного процесса отчетности по валютным операциям в Федеральное казначейство. Документ устанавливает с 1 января 2026 года административную ответственность за непредставление в установленный срок участниками бюджетного процесса на федеральном уровне (за исключением Банка России) в Федеральное казначейство форм учета и отчетности, а также подтверждающих документов и информации по валютным операциям, осуществляемым за счет бюджетных средств. За подобные нарушения должностные лица участников бюджетного процесса заплатят штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. В 2022 году в РФ был принят закон, согласно которому Федеральное казначейство с 1 января 2026 года получает полномочия агента валютного контроля. При этом за клиентами казначейства закрепляется обязанность проводить валютные операции с бюджетными средствами через счета Федерального казначейства в уполномоченных банках. Для подтверждения таких операций участники бюджетного процесса должны предоставлять казначейству соответствующие документы и отчетность.

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финансы, россия, москва, рф, госдума, банк россия