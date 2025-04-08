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Основные фондовые индексы Европы растут после падения днем ранее - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/indeks-856469426.html
Основные фондовые индексы Европы растут после падения днем ранее
Основные фондовые индексы Европы растут после падения днем ранее - 08.04.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы растут после падения днем ранее
Основные фондовые индексы Европы во вторник растут в пределах 2% после падения в понедельник на 4-5%, свидетельствуют данные торгов. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:27+0300
2025-04-08T12:27+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут в пределах 2% после падения в понедельник на 4-5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.19 мск британский индекс FTSE 100 рос на 2,03%, до 7 858,36 пункта, французский CAC 40 - на 1,33%, до 7 019,04 пункта, немецкий DAX - на 1,61%, до 20 080,57 пункта. В понедельник индексы Европы упали на 4-5%, при этом в ходе торгов DAX опускался ниже 19 тысяч пунктов. В целом на рынках в тот день наблюдалась распродажа: индексы Китая упали примерно на 7-11%, индекс Гонконга - на 13%. Опасения рынков были связаны с торговой войной. Ранее президент США Дональд Трамп ввел "взаимные" импортные пошлины в отношении целого ряда стран. Для импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. В понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович сообщил, что ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Импорт во Францию в феврале вырос на 2,3% в месячном выражении, до 57,5 миллиарда евро, что оказалось выше прогноза в 57 миллиардов; экспорт из страны в отчетном месяце остался на уровне января в 49,7 миллиарда евро - ниже ожидаемых 51,5 миллиарда.
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рынки, торги, индексы
Экономика, Рынки, Торги, Индексы
12:27 08.04.2025
 
Основные фондовые индексы Европы растут после падения днем ранее

Основные фондовые индексы Европы растут в пределах 2% после падения днем ранее

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут в пределах 2% после падения в понедельник на 4-5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.19 мск британский индекс FTSE 100 рос на 2,03%, до 7 858,36 пункта, французский CAC 40 - на 1,33%, до 7 019,04 пункта, немецкий DAX - на 1,61%, до 20 080,57 пункта.
В понедельник индексы Европы упали на 4-5%, при этом в ходе торгов DAX опускался ниже 19 тысяч пунктов. В целом на рынках в тот день наблюдалась распродажа: индексы Китая упали примерно на 7-11%, индекс Гонконга - на 13%.
Опасения рынков были связаны с торговой войной. Ранее президент США Дональд Трамп ввел "взаимные" импортные пошлины в отношении целого ряда стран. Для импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. В понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович сообщил, что ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая.
Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Импорт во Францию в феврале вырос на 2,3% в месячном выражении, до 57,5 миллиарда евро, что оказалось выше прогноза в 57 миллиардов; экспорт из страны в отчетном месяце остался на уровне января в 49,7 миллиарда евро - ниже ожидаемых 51,5 миллиарда.
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на Таймс-сквер в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
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