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Фондовые индексы США подскочили после падения

Фондовые индексы США подскочили после падения - 08.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США подскочили после падения

Основные фондовые индексы США резко растут во вторник в рамках коррекции после падения на 10% и более с четверга из-за опасений относительно введенных... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T16:44+0300

2025-04-08T16:44+0300

2025-04-08T16:44+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США резко растут во вторник в рамках коррекции после падения на 10% и более с четверга из-за опасений относительно введенных президентом Дональдом Трампом новых импортных пошлин, следует из данных торгов. По состоянию на 16.37 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 2,9%, до 39 065,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,22%, до 16 105,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,74%, до 45 200,88 пункта. С прошлого четверга Dow Jones обвалился на 10%, Nasdaq Composite - на 11,4%, S&P 500 - на 10,7%. Кроме того, в понедельник S&P 500 впервые с апреля прошлого года опускался ниже 5 000 пунктов, а Nasdaq Composite оказался ниже 15 000 пунктов впервые с января прошлого года. Мировые рынки резко отреагировали на введение администрацией США "встречных" импортных пошлин в отношении целого ряда стран. Инвесторы опасаются, что эти меры приведут к замедлению роста мировой экономики. Сейчас же рынки дождались естественной и относительно небольшой коррекции. "Это нормальный рефлекторный рост, который обычно наблюдается после столь быстрого падения. Мы находимся в условиях крайней волатильности, и это справедливо как в сторону снижения, так и в сторону роста", - цитирует агентство Блумберг старшего инвестиционного стратега Charles Schwab & Co Кевина Гордона (Kevin Gordon). В четверг трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.

https://1prime.ru/20250408/indeks-856469426.html

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сша, рынки, торги