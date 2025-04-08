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Фондовые индексы Европы выросли после падения накануне

Фондовые индексы Европы выросли после падения накануне - 08.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы выросли после падения накануне

Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом после падения ранее, свидетельствуют данные торгов. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T19:39+0300

2025-04-08T19:39+0300

2025-04-08T19:39+0300

экономика

фондовые индексы европы

рост

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом после падения ранее, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,71% - до 7 910,53 пункта, французский CAC 40 - на 2,5%, до 7 100,42 пункта, немецкий DAX - на 2,48%, до 20 280,26 пункта. За предыдущие три торговые сессии FTSE 100 обвалился на 10,5%, CAC 40 - на 11,9%, DAX - на 11,6%. Ранее президент США Дональд Трамп ввел "взаимные" импортные пошлины в отношении целого ряда стран. Для импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. В понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович сообщил, что ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая. "Текущая ситуация настолько изменчива, что бессмысленно пытаться предсказать, что будет дальше", - цитирует агентство Блумберг портфельного менеджера Redwheel Иэна Лэнса (Ian Lance).

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фондовые индексы европы, рост