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Фондовые индексы Европы выросли после падения накануне - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/indeksy-856488593.html
Фондовые индексы Европы выросли после падения накануне
Фондовые индексы Европы выросли после падения накануне - 08.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли после падения накануне
Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом после падения ранее, свидетельствуют данные торгов. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T19:39+0300
2025-04-08T19:39+0300
экономика
фондовые индексы европы
рост
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом после падения ранее, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,71% - до 7 910,53 пункта, французский CAC 40 - на 2,5%, до 7 100,42 пункта, немецкий DAX - на 2,48%, до 20 280,26 пункта. За предыдущие три торговые сессии FTSE 100 обвалился на 10,5%, CAC 40 - на 11,9%, DAX - на 11,6%. Ранее президент США Дональд Трамп ввел "взаимные" импортные пошлины в отношении целого ряда стран. Для импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. В понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович сообщил, что ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая. "Текущая ситуация настолько изменчива, что бессмысленно пытаться предсказать, что будет дальше", - цитирует агентство Блумберг портфельного менеджера Redwheel Иэна Лэнса (Ian Lance).
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фондовые индексы европы, рост
Экономика, фондовые индексы Европы, рост
19:39 08.04.2025
 
Фондовые индексы Европы выросли после падения накануне

Данные торгов: фондовые индексы Европы выросли на 2,5-3% после падения накануне

© flickr.com / rubenvikeФранкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© flickr.com / rubenvike
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом после падения ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,71% - до 7 910,53 пункта, французский CAC 40 - на 2,5%, до 7 100,42 пункта, немецкий DAX - на 2,48%, до 20 280,26 пункта.
За предыдущие три торговые сессии FTSE 100 обвалился на 10,5%, CAC 40 - на 11,9%, DAX - на 11,6%. Ранее президент США Дональд Трамп ввел "взаимные" импортные пошлины в отношении целого ряда стран. Для импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
В понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович сообщил, что ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая.
%Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Основные фондовые индексы Европы падают во главе с немецким DAX
Вчера, 12:45
"Текущая ситуация настолько изменчива, что бессмысленно пытаться предсказать, что будет дальше", - цитирует агентство Блумберг портфельного менеджера Redwheel Иэна Лэнса (Ian Lance).
 
Экономикафондовые индексы Европырост
 
 
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