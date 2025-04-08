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Замедление инфляции в России не останавливается, заявила глава ЦБ
Замедление инфляции в России не останавливается, заявила глава ЦБ - 08.04.2025, ПРАЙМ
Замедление инфляции в России не останавливается, заявила глава ЦБ
Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции в РФ не останавливается, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T09:53+0300
2025-04-08T09:53+0300
2025-04-08T10:08+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции в РФ не останавливается, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы видим уже проявляющиеся эффекты: инфляция уже снижается, если смотреть на месячный текущий темп роста. В декабре, если пересчитать декабрьскую инфляцию на год целиком, она была около 14%. Это очень высокий показатель. В январе она была меньше 11%, в феврале меньше 8%. За март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается", - сказала Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.
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финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина
Замедление инфляции в России не останавливается, заявила глава ЦБ
Набиуллина: замедление инфляции в России не останавливается
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции в РФ не останавливается, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы видим уже проявляющиеся эффекты: инфляция уже снижается, если смотреть на месячный текущий темп роста. В декабре, если пересчитать декабрьскую инфляцию на год целиком, она была около 14%. Это очень высокий показатель. В январе она была меньше 11%, в феврале меньше 8%. За март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается", - сказала Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.
Укрепление рубля будет работать на снижение инфляции, заявила глава ЦБ