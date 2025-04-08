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Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании

Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании - 08.04.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T14:48+0300

2025-04-08T14:48+0300

2025-04-08T14:48+0300

политика

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образование

иноагенты

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ. Законом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие ее лицензии должно быть прекращено. Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не смогут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно. Законом предполагает, что лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. При этом предлагается установить, что иноагент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Также вводится запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и запрет получать муниципальную поддержку. Законом также предлагается запретить иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, на сегодняшний день в реестр иноагентов включено более 50 лиц, которые работают в сфере образования. По его словам, инициатива решает задачи по защите суверенитета России. -0-

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госдума, закон, образование, иноагенты