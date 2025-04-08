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Генпрокуратура предъявила еще один иск к бывшим владельцам Raven Russia - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Генпрокуратура предъявила еще один иск к бывшим владельцам Raven Russia
Генпрокуратура предъявила еще один иск к бывшим владельцам Raven Russia - 08.04.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура предъявила еще один иск к бывшим владельцам Raven Russia
Генеральная прокуратура России предъявила еще один иск к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову, Ярославу... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T08:57+0300
2025-04-08T08:57+0300
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России предъявила еще один иск к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову, Ярославу Шувалову и ряду российских юрлиц этой девелоперской группы, говорится в документах, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответчиками Богородова и Шувалова указаны АО "Ногинск-Восток", ООО "Союз-Инвест", ООО "Дельта", ООО "Кстовский индустриальный парк 1", ООО "Гориго", ООО "Первомайская заря", ООО "Логопарк Обь", ООО "Север Эстейт" и Phoenix Property Group Limited (ОАЭ). Иск заявлен "о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии". Более подробно предмет и основания исковых требований пока не раскрываются. Семь из восьми российских юрлиц-ответчиков, кроме петербургского ООО "Первомайская заря", участвовали в статусе третьих лиц в процессе по первому иску Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia. В том деле суд 31 января передал 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества. Истец заявлял о нарушении ответчиками законодательства об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. Эти семь российских юрлиц назывались непосредственными владельцами складских комплексов. Первое дело слушалось в закрытом режиме, решение по нему не опубликовано. О том, что иск был удовлетворен полностью, сообщила сама Raven Russia. Предположительно, решение было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, не дожидаясь рассмотрения апелляций, компании-владельцы девяти из 16 комплексов перешли в собственность РФ. Новый иск Генпрокуратуры поступил в суд 31 марта, предварительные слушания по нему назначены на 30 апреля. Суд привлек к делу третьими лицами Росимущество и эмиратские компании Dorfin Holdings Limited и Xotus Holdings Limited. Старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов ранее оценил стоимость российских складских активов Raven в 120-160 миллиардов рублей.
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бизнес, россия, рф, оаэ, росимущество
Бизнес, РОССИЯ, РФ, ОАЭ, Росимущество
08:57 08.04.2025
 
Генпрокуратура предъявила еще один иск к бывшим владельцам Raven Russia

Генпрокуратура предъявила еще один иск к бывшим владельцам активов Raven Russia

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России предъявила еще один иск к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову, Ярославу Шувалову и ряду российских юрлиц этой девелоперской группы, говорится в документах, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответчиками Богородова и Шувалова указаны АО "Ногинск-Восток", ООО "Союз-Инвест", ООО "Дельта", ООО "Кстовский индустриальный парк 1", ООО "Гориго", ООО "Первомайская заря", ООО "Логопарк Обь", ООО "Север Эстейт" и Phoenix Property Group Limited (ОАЭ).
Иск заявлен "о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии". Более подробно предмет и основания исковых требований пока не раскрываются.
Семь из восьми российских юрлиц-ответчиков, кроме петербургского ООО "Первомайская заря", участвовали в статусе третьих лиц в процессе по первому иску Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia. В том деле суд 31 января передал 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества. Истец заявлял о нарушении ответчиками законодательства об иностранных инвестициях в стратегические предприятия.
Эти семь российских юрлиц назывались непосредственными владельцами складских комплексов. Первое дело слушалось в закрытом режиме, решение по нему не опубликовано. О том, что иск был удовлетворен полностью, сообщила сама Raven Russia. Предположительно, решение было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, не дожидаясь рассмотрения апелляций, компании-владельцы девяти из 16 комплексов перешли в собственность РФ.
Новый иск Генпрокуратуры поступил в суд 31 марта, предварительные слушания по нему назначены на 30 апреля. Суд привлек к делу третьими лицами Росимущество и эмиратские компании Dorfin Holdings Limited и Xotus Holdings Limited.
Старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов ранее оценил стоимость российских складских активов Raven в 120-160 миллиардов рублей.
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Суд закрыл рассмотрение иска Генпрокуратуры России к Raven Russia
31 января, 11:05
 
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