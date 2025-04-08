https://1prime.ru/20250408/issledovanie-856459573.html

Исследование показало, кто чаще всего допускает досрочные погашения

Исследование показало, кто чаще всего допускает досрочные погашения - 08.04.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, кто чаще всего допускает досрочные погашения

Чаще всего досрочные погашения в России осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно, наименее активно -... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T07:14+0300

2025-04-08T07:14+0300

2025-04-08T07:14+0300

финансы

банки

россия

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Чаще всего досрочные погашения в России осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно, наименее активно - продавцы, водители и рабочие, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "В топ-3 наименее активно совершающих досрочные погашения по займам входят продавцы. В общем объеме оформленных ими займов на ссуды с досрочным погашением в среднем приходится только 8,8%. Далее идут водители (7,1%) и рабочие (грузчики, кладовщики, монтажники, фасовщики, слесари и пр.) — 5,3%. В то же время чаще всего досрочные погашения осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно", - говорится в исследовании. При этом в гендерном разрезе досрочные погашения более характерны для заемщиков мужского пола. В общем объеме оформленных ими займов доля ссуд с досрочным погашением составляет чуть более трети (34,2%) против 27,4% среди заемщиков женского пола. "Также чаще гасят займы досрочно работающие на себя в статусе ИП или самозанятых (26,6%). Среди работающих по найму и пенсионеров показатели находятся на уровнях 14,8% и 12,2% соответственно", - отмечается в исследовании. Исследование учитывает частичное или полное досрочное погашение, в рамках него были проанализированы свыше 500 тысяч займов, выданных по всей России в первом квартале 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия