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Исследование показало, кто чаще всего допускает досрочные погашения - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Исследование показало, кто чаще всего допускает досрочные погашения
Исследование показало, кто чаще всего допускает досрочные погашения - 08.04.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, кто чаще всего допускает досрочные погашения
Чаще всего досрочные погашения в России осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно, наименее активно -... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T07:14+0300
2025-04-08T07:14+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Чаще всего досрочные погашения в России осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно, наименее активно - продавцы, водители и рабочие, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "В топ-3 наименее активно совершающих досрочные погашения по займам входят продавцы. В общем объеме оформленных ими займов на ссуды с досрочным погашением в среднем приходится только 8,8%. Далее идут водители (7,1%) и рабочие (грузчики, кладовщики, монтажники, фасовщики, слесари и пр.) — 5,3%. В то же время чаще всего досрочные погашения осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно", - говорится в исследовании. При этом в гендерном разрезе досрочные погашения более характерны для заемщиков мужского пола. В общем объеме оформленных ими займов доля ссуд с досрочным погашением составляет чуть более трети (34,2%) против 27,4% среди заемщиков женского пола. "Также чаще гасят займы досрочно работающие на себя в статусе ИП или самозанятых (26,6%). Среди работающих по найму и пенсионеров показатели находятся на уровнях 14,8% и 12,2% соответственно", - отмечается в исследовании. Исследование учитывает частичное или полное досрочное погашение, в рамках него были проанализированы свыше 500 тысяч займов, выданных по всей России в первом квартале 2025 года.
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192
40
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40
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финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
07:14 08.04.2025
 
Исследование показало, кто чаще всего допускает досрочные погашения

Moneyman: чаще всего досрочные погашения осуществляют продавцы, водители и рабочие

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Чаще всего досрочные погашения в России осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно, наименее активно - продавцы, водители и рабочие, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
"В топ-3 наименее активно совершающих досрочные погашения по займам входят продавцы. В общем объеме оформленных ими займов на ссуды с досрочным погашением в среднем приходится только 8,8%. Далее идут водители (7,1%) и рабочие (грузчики, кладовщики, монтажники, фасовщики, слесари и пр.) — 5,3%. В то же время чаще всего досрочные погашения осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно", - говорится в исследовании.
При этом в гендерном разрезе досрочные погашения более характерны для заемщиков мужского пола. В общем объеме оформленных ими займов доля ссуд с досрочным погашением составляет чуть более трети (34,2%) против 27,4% среди заемщиков женского пола.
"Также чаще гасят займы досрочно работающие на себя в статусе ИП или самозанятых (26,6%). Среди работающих по найму и пенсионеров показатели находятся на уровнях 14,8% и 12,2% соответственно", - отмечается в исследовании.
Исследование учитывает частичное или полное досрочное погашение, в рамках него были проанализированы свыше 500 тысяч займов, выданных по всей России в первом квартале 2025 года.
 
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