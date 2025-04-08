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Источник рассказал о наемниках из Колумбии в Курской области - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Источник рассказал о наемниках из Колумбии в Курской области
Источник рассказал о наемниках из Колумбии в Курской области - 08.04.2025, ПРАЙМ
Источник рассказал о наемниках из Колумбии в Курской области
Штурмовым подразделениям 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса и 177-ого полка морской пехоты в районе населенного пункта Горналь и Белогорского... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T06:13+0300
2025-04-08T06:13+0300
общество
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россия
украина
рф
афганистан
минобороны рф
мид
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КУРСК, 8 апр - ПРАЙМ. Штурмовым подразделениям 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса и 177-ого полка морской пехоты в районе населенного пункта Горналь и Белогорского мужского монастыря в Курской области будут противостоять не только солдаты ВСУ, но и колумбийские наемники, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север". Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области - по его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 колумбийцев. Источник в группировке "Север" заявил, что пополнение колумбийских наемников уже прибыло на границу Курской и Сумской области. "Нашим штурмовикам из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса совместно с 177-ым полком морской пехоты в боях за Горналь и Белогорский мужской монастырь противостоят уже не только солдаты ВСУ, туда заводят колумбийских наемников", - рассказал источник. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.
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общество , россия, украина, рф, афганистан, минобороны рф, мид
Общество , Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, АФГАНИСТАН, Минобороны РФ, МИД
06:13 08.04.2025
 
Источник рассказал о наемниках из Колумбии в Курской области

Источник: колумбийским наемникам в Курской области противостоят колумбийские наемники

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КУРСК, 8 апр - ПРАЙМ. Штурмовым подразделениям 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса и 177-ого полка морской пехоты в районе населенного пункта Горналь и Белогорского мужского монастыря в Курской области будут противостоять не только солдаты ВСУ, но и колумбийские наемники, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север".
Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области - по его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 колумбийцев. Источник в группировке "Север" заявил, что пополнение колумбийских наемников уже прибыло на границу Курской и Сумской области.
"Нашим штурмовикам из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса совместно с 177-ым полком морской пехоты в боях за Горналь и Белогорский мужской монастырь противостоят уже не только солдаты ВСУ, туда заводят колумбийских наемников", - рассказал источник.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАРФАФГАНИСТАНМинобороны РФМИД
 
 
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