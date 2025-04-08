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Япония продлила на два года санкции против КНДР

Япония продлила на два года санкции против КНДР - 08.04.2025, ПРАЙМ

Япония продлила на два года санкции против КНДР

Правительство Японии приняло решение продлить на два года санкции в отношении КНДР, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T06:35+0300

2025-04-08T06:35+0300

2025-04-08T06:35+0300

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ТОКИО, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение продлить на два года санкции в отношении КНДР, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Северная Корея продолжает ракетные испытания с использованием баллистических технологий и укрепляет их возможности. Мы также решительно призывали к возвращению похищенных японцев, но вопрос так и не разрешен. После всестороннего рассмотрения обстоятельств мы приняли решение продлить срок (санкционного режима - ред.) с целью обеспечения выполнения резолюций Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он. В частности, продлевается запрет на заход судов, связанных с КНДР, в японские порты, а также на экспорт из КНДР и импорт в КНДР. Текущий срок действия санкций истекал 13 апреля.

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